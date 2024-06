Ufficiale, il Monte Prodeco rinuncia alla Serie D

Il Monte Prodeco non sarà al via del torneo di Serie D dopo 20 anni ininterrotti di militanza nella massima divisione dilettantistica nazionale. A renderlo noto è Ocedorp SRL, la holding che controlla il sodalizio di Montebelluna. La decisione è arrivata dopo l'improvvisa scomparsa del patron Alberto Catania e gli infruttuosi colloqui per cedere la società. La proprietà resta quindi in mano alla famiglia Catania che continuerà l'attività del settore giovanile.



Castelfranco Veneto, 21 giugno 2024 – Ocedorp s.r.l., la holding che controlla Prodeco Pharma, ha deciso di concentrare e rafforzare il proprio impegno nel settore calcistico giovanile, interrompendo le attività con la prima squadra Monte Prodeco Calcio, in assenza delle condizioni necessarie a poter proseguire.

"In questo momento di grande dolore per la perdita del nostro Presidente Alberto Catania, ma anche ispirati dalla sua grande passione per il calcio, abbiamo deciso di continuare a impegnarci per portare avanti il settore giovanile del Calcio Montebelluna e supportare le nuove generazioni, consapevoli dell'importanza dello sport come mezzo per aiutare i ragazzi a trovare il loro posto nel mondo e mettere a frutto il proprio talento” – dichiara Giovanni Catania, neo Amministratore Unico di Ocedorp.



«Parallelamente siamo costretti a non iscrivere la società Monte Prodeco al campionato di Serie D per riuscire a concentrarci meglio sull’azienda. Nonostante i tempi molto stretti in cui ci siamo trovati a maturare questa scelta, dettati dalle tempistiche di iscrizione alla Serie D, abbiamo profuso tutti gli sforzi possibili per mantenere la Serie D a Montebelluna, dialogando con diversi imprenditori del territorio, purtroppo, però, senza ricevere proposte di supporto concrete» aggiunge Giovanni Catania.



«A seguito della improvvisa scomparsa del fondatore, dobbiamo ora concentrarci sul core business di Prodeco Pharma per proseguire il percorso del gruppo verso una gestione altamente manageriale, percorso già avviato 3 anni fa da Alberto Catania – precisa Roberto Antonini, Direttore Generale di Ocedorp. – La decisione di non iscrivere il Monte Prodeco alla Serie D è stata sofferta ma inevitabile, in assenza di proposte di partnership concrete e vista l’impossibilità di portare avanti il progetto da soli. Mantenere il settore giovanile del Montebelluna significa invece per noi continuare a puntare sui giovani e sui valori dello sport».



Prodeco è impegnata da tempo nell’attività calcistica con l'intento di permettere a bambini e ragazzi di crescere ed esprimersi in un ambiente con valori e sani principi che valgono non solo per lo sport ma per qualsiasi ambito della vita. Per questo, l’azienda è determinata a proseguire il proprio impegno con la squadra giovanile del Calcio Montebelluna rafforzando l’investimento sui giovani talenti e potenziando i servizi a supporto della loro preparazione sportiva, come il nutrizionista, il fisioterapista e lo psicologo. Inoltre, dalla prima squadra confluiranno nel Calcio Montebelluna figure dirigenziali e tecnici professionisti con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la squadra dilettantistica che già negli anni passati si era distinta per aver vinto il maggior numero di titoli nazionali giovanili, con ben 10 vittorie.