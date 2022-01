Ufficiale: La LND ha deciso di fermarsi

La LND ha deciso di fermarsi: il Consiglio Direttivo di oggi ha decretato lo stop del campionato di serie D, che riprenderà Domenica 23 Gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio 2022.

Il nuovo calendario

Nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Per le date del 12, 16 e 19 gennaio, saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione.