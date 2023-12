Ultima partita del 2023 per il Treviso: biancocelesti in campo a Montecchio Maggiore

Si terrà oggi, con fischio d’inizio alle 14.30 allo Stadio Comunale “Gino Cosaro” di Alte Ceccato, la sfida fra Montecchio e Treviso valida per la 17esima giornata del Girone C di Serie D. A sfidarsi appunto i biancocelesti di mister Florindo che dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva e aver consolidato il secondo posto in classifica, affronteranno la squadra di mister Cacciatore che si trova al nono posto della classifica con 22 punti.

«Vogliamo chiudere questo girone d’andata nel migliore dei modi» – sostiene mister Florindo che aggiunge – «cercheremo di fare una partita di alto livello contro un avversario che è in salute, che ha dei valori importanti in tutti i reparti e quindi dal punto di vista dell’attenzione e della qualità bisogna fare una grande partita».

I CONVOCATI:

PORTIERI: F. Salviato, Sperandio, Mulattieri.

DIFENSORI: Bailo, Borsato, Farabegoli, Mambelli, Mariutto, Raggio, S. Salviato, Perticone.

CENTROCAMPISTI: Arcopinto, Beccaro, Lattuchella, Leite, Meola, Nunes, Simonetta, Rizzato.

ATTACCANTI: De Respinis, Gnago, Posocco.