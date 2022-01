Ultimi colpi di mercato in Eccellenza Girone C e Promozione

In Eccellenza girone C la Liventina ha tesserato il portiere Filippo Celmanti, classe 2002, in arrivo dal Pomarico, società dell'Eccellenza lucana. Ha giocato anche con Treviso, Godega e Opitergina.

Promozione

In Promozione girone D colpo a sorpresa del Favaro: il DS Igor Pizzigati si è assicurato l'attaccante del '91 Andrea Nobile, ex Giorgione, Union Pro 1928, Piacenza e in questa prima parte di stagione al Real Martellago.

Prima categoria

In Prima categoria girone I il Barbisano Eclisse del presidente Enrico d'Agostin nelle scorse settimane ha inserito in rosa un attaccante argentino: si tratta di Gianluca Baschieri (2000), tramite il mister Gonzalo Luque. Arriva dalla Promozione della Basilicata.