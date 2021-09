Un buon Union Pro 1926 cede in casa alla seconda di coppa contro la Robeganese

Vince anche la seconda sfida consecutiva la Robeganese che così mantiene vive le speranze di qualificazione e seconda sconfitta interna, invece, per l'Union Pro che gioca una buona gara ma paga l'1-2 immediato dei ragazzi di Soncin che poi riescono, seppure con qualche fatica a mantenere il vantaggio.

Bastano 15'

Un quarto d'ora di partita e la Robeganese sembra avere già messo al sicuro il risultato. Al 27' Ferrarese recupera una palla a centrocampo e poi entra in area dove viene atterrato. Rigore che lo stesso Ferrarese trasforma.

Il secondo tempo

La ripresa vede l'Union Pro che prende in mano le redini del gioco ma la prima occasione capita a favore della Robeganese. Finale di cuore dell'Union ppro ed al 40' l'occasione capita sui piedi di Matteo Vianello che non riesce a concludere in modo efficace dopo un batti e ribatti in area ospite.