Union di misura

Vittoria meritata ma che fatica. Certo non una gara per deboli di cuore. Meritata per il gioco, sfuggita di mano per due distrazioni e riacciuffata nel finale. La squadra di Vecchiato parte subito forte e già dopo 1? si presenta dalle parti di Vellarelli con Canato il cui tiro da fuori area risulta troppo centrale. È l?Union a fare la gara e al 9? il portiere ospite toglie il pallone dai piedi di Canato pronto al tiro. Proteste perché il rigore poteva starci. La squadra di Vecchiato gioca con grinta e rabbia, quasi a voler riscattare l?immeritata sconfitta di domenica scorsa contro il San Donà. Al 16? protagonista ancora il portiere del Montello che vola per deviare un diagonale di Stefani. Gli sforzi dell?Union vengono premiati al 30? con Minio che su punizione da 40 metri manda il pallone all?incrocio dei pali. Al 36? e al 38? l?Union sfiora anche il raddoppio. Prima è Minio che mette in mezzo uno splendido pallone davanti alla porta ma Calza non è lesto a ribadire. Poi è Canato che, uno contro uno con Vellarelli si fa ribattere il tiro dal portiere. Al 43? arriva la beffa. Sull?unica azione degna di nota, Maronilli, in dubbio fuorigioco, riceve un pallone dal fondo, controlla e scavalca Sforzin. 1 a 1 e tutto da rifare.

Secondo tempo

Nella ripresa Visentin si copre con la difesa a 5. L?Union non sembra però avere la stessa grinta e al 15? lascia spazio a Konsegre che si presenta davanti a Sforzin ribaltando il risultato. Alla gioia del gol subentra la paura. Figallo fa fallo e viene ammonito. Protesta e prende il secondo giallo venendo espulso. Il Montello si chiude ancora di più e l?Union si riversa nella metà campo avversaria. Al 31? i risultati arrivano con un gran colpo di testa di Canato che impatta perfettamente su un cross da destra scavalcando il portiere. Ora l?Union ci crede ma al 38? spreca in uno splendido contropiede che poteva chiudere la gara. Al 42? Minio lancia per Rizzato che mette in mezzo ma il pallone carambola sui piedi di un giocatore ed è facile preda di Vellarelli. Passa 1? e ancora ci si mette di mezzo la sfortuna. Bella giocata di Canato che però si vede ribattuto il diagonale dal palo esterno. Alla fine però ancora Canato riesce a risolvere una mischia nata sulla sinistra. L?attaccante al 1? di recupero si trova la palla sui piedi dopo una carambola e scarica con rabbia il gol del 3 a 2.