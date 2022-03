Union Pro paga la giornata "no" dell'arbitro

I biancoblu entrano in campo subito con l'idea di fare lo la gara e imprimono al match pressing e velocità sin dal 1'. Devono passare comunque 23' minuti per arrivare alla prima vera occasione da gol con un bel cross da sinistra di Rizzato che trova libero Canato dopo un rinvio di testa di Pagnoni e prova il diagonale sul secondo palo che esce di un soffio. Caorle sembra tenere un atteggiamento attendista e prova a prendere le misure agli avversari ma non riesce mai a rendersi pericoloso anche grazie alla buona difesa di Caramel e dei suoi compagni. È comunque l'Union a fare la gara sfiorando al 30' il vantaggio su un cross rasoterra di Gulotta al centro dell'area che però non trova nessun compagno pronto alla deviazione. Rallo rischia grosso nel finale del primo tempo su un tiro da fuori di Minio che sfiora la traversa. Si va al riposo sullo 0 a 0anche se i padroni di casa avrebbero meritato qualcosa in più.

Secondo tempo

Seconda frazione che inizia con Tasca che effettua subito due cambi per cambiare l'inerzia della gara ma l'inizio è tutto a favore dei padroni di casa. Tanto che al 7' Rallo deve superarsi su un tiro insidioso di Canato deviando in angolo. Ma al 10' l'Union commette la più grande delle sciocchezze. Dalla Bianca entra in area defilato, basterebbe accompagnarlo sul fondo ma l'arbitro vede un fallo di Giusti. Per il direttore di gara è rigore che lo stesso attaccante trasforma con un tiro forte e preciso a fil di palo. È la prima volta che gli ospiti arrivano in area. Pochi minuti dopo Canato si divora l'occasione del pareggio sparando alle stelle tutto solo un pallone che andava solo appoggiato in rete. Canato prova a rifarsi al 33' a tu per tu con Rallo ma il portiere caorlino è bravo a uscire e allontanare il pericolo in scivolata. A 34' Minio si vede deviata sulla linea una punizione destinata dentro ma Canato si fa perdonare al 35'; controllo di palla e dolce rasoterra che si infila a bordo palo con Rallo immobile ad osservare.

Pareggio giusto che carica i ragazzi di Vecchiato. I 4' di recupero vedono i trevigiani all'attacco ma al 1' di recupero l'arbitro non giudica fallo una carica su Caramel e lascia proseguire permettendo a Cagiano di segnare in mischia il gol del 2 a 1. Barzaghi protesta e viene espulso.