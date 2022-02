Union sfortunata, Vittorio buon pari

Un Union Pro che avrebbe meritato di portare a casa la posta piena. Tre legni, due gol sfiorati e un Vittorio Falmec che sfrutta l'unica incertezza e si porta a casa un punto con un solo tiro in porta in 90'. Dopo alcuni minuti di studio l'Union prende possesso del campo e al 13', all'improvviso, Rizzato scocca un tiro da fuori area che si stampa sulla traversa con Peterle che non ci sarebbe mai arrivato. Grande occasione per passare in vantaggio ma la difesa riesce poi a spazzare l'area. Sono ancora i padroni di casa a tenere il pallino del gioco ma il Vittorio inizia a prendere le misure. Ma è ancora l'Union che prova a tessere le manovre offensive con le spalle ben coperte in difesa da Caramel. Tanto che al 24' Canato si invola sulla fascia, mette in mezzo per Minio che controlla e fa girare palla; cross da destra e colpo di testa di Canato che finisce alto. I ragazzi di Vecchiato spingono e il Vittorio va in difficoltà. E 3' dopo Calza prende la seconda traversa con Peterle che tocca quel tanto che basta per mandare il pallone in angolo. Attorno alla mezzora gli ospiti provano a farsi vivi ma ottengono solo un angolo su una incursione sul fondo di Duravia. Al 40' Minio riceve un bel pallone da Marzocchi ma si coordina male e calcia malamente fuori. Al 42' il Vittorio andrebbe anche in gol ma l'arbitro aveva già fermato il gioco per carica sull'uscita di Sforzin. Solo sul finire del tempo il Vittorio si fa vivo con un tiro di De Martin che esce di poco a lato ma Sforzin era sulla traiettoria. Si va al riposo a reti inviolate ma l'Union avrebbe certamente meritato di più.

Il secondo tempo

Si ricomincia con gli stessi 22 in campo e arriva la doccia fredda che non ti aspetti. Primo errore difensivo del'Union e De Martin è lesto a metterla dentro al 3'. Vittorio in vantaggio ma senza meriti. L'Union non ci sta. Pressa, guadagna un angolo con Minio che si incarica di battere e coglie direttamente il terzo legno al 10'. Non si può dire che i ragazzi di Vecchiato abbiano la fortuna dalla loro parte. Sulle ali dell'entusiasmo il Vittorio prova a farsi avanti e solo un grande Caramel ferma in corner l'incursione di Duravia. Alla fine viene fuori l'orgoglio. In mischia l'Union giunge al pareggio con Calza che riesce a mettere il rasoterra perfetto alla destra di Peterle al 20'. Al 28' è Canato a farsi pericoloso; entra in area ma si allarga troppo e il suo pallonetto esce di molto. Il resto è solo un assalto all'area degli ospiti ma senza risultato. Finisce 1 a 1. Risultato che serve a poco a entrambi ma i padroni di casa avrebbero meritato la vittoria senza rubare nulla.

Il commento del Ds

«Avremmo meritato ampiamente la vittoria dice a fine gara il Ds Omar De Polo e nessuno avrebbe potuto dirci nulla. Per 89' minuti siamo stati padroni del campo e loro con un solo tiro hanno fatto gol. Persino il pareggio è stretto. Ma ho visto in campo una squadra con cuore, grinta e che sa giocare. Mancano 12 partite e se giochiamo sempre così abbiamo tutte le carte in regola per salvarci senza problemi».