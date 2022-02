Union travolta

I trevigiani sono rimasti in partita solamente per 25', giusto il tempo per riuscire a spaventare i granata grazie all'iniziale marcatura di Barzaghi, bravo, al 6', nel finalizzare con un'azione personale un pallone allargatogli sulla destra da Canato. Dopo il vantaggio lampo, i trevigiani continuano a giocare con estrema scioltezza su livelli soddisfacenti, mentre il Portogruaro fatica ad entrare in partita. Questo sino al 26', quando Scarpa rimedia la seconda ammonizione e lascia in compagni in inferiorità numerica. Da questo momento in avanti, il match cambia radicalmente. I granata trovano le giuste misure e diventano padroni del gioco al quale impongono una certa intensità, mentre l'Union si dissolve tutto d'un colpo alzando definitivamente bandiera bianca nel giro di una manciata minuti. Il Porto pareggia al 26' con Franceschini ben servito da Sestu, raddoppia al 28' con Facca messo in condizione di concludere a porta vuota da Sestu, triplica al 32' con il medesimo Facca, il quale questa volta riprende la respinta coi piedi del portiere su una precedente conclusione di Alcantara. Nel primo tempo c'è gloria anche per il granata Girardi, a segno allo scadere con un fendente a filo d'erba.

Secondo tempo

La ripresa è quasi insignificante, poco più di un allenamento. L'Union cerca di fare quello che può per limitare almeno i danni, ma è troppo poco per evitare alla trasferta un passivo di dimensioni tennistiche. Al quarto d'ora è Costa a confezionare la quinta marcatura con un'azione personale che culmina in un diagonale sul secondo palo che non lascia scampo a Sforzin. Da qui in poi è quasi accademia per il Portogruaro. I granata giocano in punta di piedi andando a chiudere la pratica allo scadere, quando è Burigotto a conquistarsi un rigore che lo stesso giocatore s'incarica poi di realizzare, in tal modo firmando il 6 1 finale che regala nuovamente al Portogruaro la vetta solitaria della classifica, lasciando l'Union Pro sempre più in fondo alla classifica.