Il Vedelago espugna il campo dello Zero Branco

Zero Branco che parte bene e già al 12' Chaibi impegna seriamente Piovesan dalla lunga distanza. Il Vedelago risponde al 21' con un tiro centrale di Pezzato che Trevisin blocca a terra. A quel punto le squadre iniziano a giocare prevalentemente a centrocampo cercando di trovare i varchi giusti per arrivare in area. Intanto Grigni perde Troncon per infortunio e fa entrare Scattolin. Mentre ancora le squadre cercano di arrivare in area di rigore, al 30' la difesa di casa si distrae e permette a Bettiol di entrare in area e di scartare tre difensori finchè Cipriotto non lo ferma con le cattive. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Sul pallone va Giuliotto che tira di potenza alla sinistra di Trevisin che intuisce ma non può fare nulla. Lo Zero Branco non si arrende e cerca subito il pareggio. Al 38' Chaibi vede il portiere fuori dai pali ma il suo pallonetto non ha fortuna ed esce abbondantemente. Al 44' ancora Chaibi lanciato a rete a tu per tu con Piovesan si fa ipnotizzare, dopo aver saltato due difensori, dall'estremo del Vedelago che in uscita bassa gli toglie il pallone dei piedi. Si va al riposo con gli ospiti in vantaggio.

La ripresa

Si torna in campo senza cambi e all'11' lo Zero Branco non sfrutta a dovere una buona occasione su calcio d'angolo perdendo malamente palla. Al 14' lo Zero Branco si vede espellere Favaron per doppio giallo. 1' prima Trevisin si supera per fermare Giuliotto in uscita bassa. Il giocatore del Vedelago gli cade addosso e ne nasce una piccola rissa che l'arbitro placa tirando fuori due gialli per chi protestava di più: Gallo per il Vedelago e Favaron per lo Zero Branco. Per il numero 4 di casa è il secondo e scatta il rosso immediato. Padroni di casa sotto di un gol e in inferiorità numerica per la rabbia di Grigni. Il Vedelago inizia a mettere in campo forze fresche per cercare di chiudere la partita e si spinge in avanti. Ma Grigni ridisegna la difesa e tiene lontano gli attaccanti ospiti cercando di ripartire in contropiede. La difesa a tre di Grigni sembra girare bene e al 31' il centrocampo libera bene Chaibi che però ha troppa fretta nel tirare e calcia da fuori un pallone facile per Piovesan. Avrebbe potuto controllare e avanzare essendo libero da marcature ma la fretta di arrivare al pareggio gli ha fatto tentare un tiro quasi impossibile. Al 35' sugli sviluppi di una punizioe dalla trequarti, Codato ci prova di testa. Piovesan in uscita alta perde il controllo della palla con Chaibi pronto a ribattere a rete ma l'arbitro fischia una dubbia carica al portiere. Paradossalmente con l'uomo in meno è lo Zero Branco a fare la partita mentre il Vedelago cerca solo di difendersi. Per il gioco espresso i ragazzi di Grigni meriterebbero il pareggio. A tempo ormai scaduto Trevisin chiude la porta al contropiede di Koudogou e tiene vive le speranze del pareggio. I 7' di recupero sono un assedio alla porta del Vedelago ma al 6' di recupero Scattolin si divora il più facile dei gol. Davvero un peccato.