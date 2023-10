Verso Treviso-Mestre: biglietti disponibili fino a sabato, domenica chiuso il botteghino

Il Treviso FBC 1993, a seguito delle disposizioni ricevute dagli organi preposti, rende noto che la vendita dei biglietti per la sesta giornata del Girone C di Serie D, in programma domenica 15 ottobre (fischio d’inizio ore 15.00) contro l’AC Mestre, sarà svolta nelle seguenti modalità:

ONLINE: Attraverso la piattaforma ciaotickets.com

SEGRETERIA STADIO TENNI: Da Martedì a Venerdì, dalle 11.00 alle 20.00 e Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

BAR L’INCANTO: Da Martedì a Venerdì, dalle 6:00 alle 21.00 e Sabato dalle 6.00 alle 14.00.

FOTOSTAMPA TREVISO: Da Martedì a Sabato dalle 9.30 alle 12.30 e anche Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 19.00.

I biglietti per tutti gli U24 potranno essere acquistati in tutti i canali di vendita, non saranno consentiti accessi gratuiti per gli U12.



La società precisa che la vendita dei biglietti verrà interrotta Sabato 14 Ottobre alle ore 19.00 e che domenica le casse dello Stadio rimarranno chiuse.