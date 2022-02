Vittoria del Portomansuè che conserva il terzo posto

Le prime battute sembrano al ralenti, le squadre si affrontano con circospezione. Fino al calcio d'angolo per i locali, sarà il primo di una lunga serie, al 10': dalla lunetta si porta Pramparo che indirizza con precisione una traiettoria a spiovere e, nell'immobilità della difesa ospite, svetta la testa di Zanardo per la deviazione vincente in rete a fil di traversa che vale il vantaggio. Come era iniziata, nonostante il risultato variato, la gara però prosegue: il Montello sembra non trovare le risorse per reagire ma anche il Portomansuè appare poco brillante, senza dinamismo nello sviluppo della manovra. Il primo tempo si trascina così senza sussulti ed emozioni. Solo a pochi istanti dal termine un pallone filtrante servito nei piedi di Furlan permette al centravanti di presentarsi in area a tu per tu con Vallarelli che però è tempestivo nell'uscita a terra a sventare l'insidia.

Seconda frazione

La situazione si ripete, fotocopia, anche ad inizio ripresa: questa volta al 4' è Zanardo a ritrovarsi a pochi passi dalla porta difesa da un sempre attento Vallarelli. Poco era accaduto fino ad allora e molto accade all'improvviso che rivitalizza la storia della partita: si comincia al 9' quando Furlan controlla un pallone all'interno dell'area ospite, spostato sulla destra, cerca il secondo palo ma è troppo preciso perchè lo centra in pieno con il pallone che, con una carambola, colpisce la schiena del portiere disteso in tuffo e poi rientra in campo senza esito. Scampato il rischio del doppio svantaggio il Montello, nel ribaltamento di fronte, si ritrova con l'occasione che può valere il pareggio e la sfrutta: Biondo è nell'area dei locali con il pallone tra i piedi, si avvantaggia della sorpresa e calcia a colpo sicuro, Keber è pronto nei riflessi e respinge a mani chiuse ma la sfera rimbalza come in un flipper sul sopraggiungente Maronilli che l'accompagna di fatto in rete per l'incredibile pareggio degli ospiti. Ma non è finita, nemmeno il tempo di ricomporsi che i risultato cambia ancora: 17' punizione per i padroni di casa dal vertice sinistro del campo a ridosso dell'area di rigore del Montello, dell'esecuzione se ne occupa il neo entrato Filippini che calibra sul primo palo dove è pronto Ton per la deviazione in rete per il definitivo vantaggio dei padroni di casa. La squadra di Visentin non se ne capacita, il colpo dell'uno due potrebbe tramortire la volontà di riprendersi la volontà di riscatto, ma gli innesti dalla panchina sembrano rivelarsi proficui. In particolare il giovane Luongo, entrato in campo un minuto dopo lo svantaggio, appare quasi tarantolato nel suo dinamismo e innesca una serie di ripartenze che sembrano mettere in ambasce la difesa di casa che però regge l'urto portando indenne al termine il risultato vittorioso.