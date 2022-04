Vittorio a un passo dalla salvezza

I rossoblù di casa sbloccano lo score alla prima vera occasione dopo un quarto d'ora: lancio di Markovic dalla metà campo destra che giunge al limite dell'area, uscita poco lucida di Gobbo che si fa anticipare di testa da Cais il quale indirizza in fondo al sacco. Il gol galvanizza la squadra di mister Sandro Andreolla che poco dopo sfiora il raddoppio con Slongo prima e Cais più tardi. Poco dopo la mezz'ora il raddoppio locale: azione che si sviluppa sulla fascia destra con Badio che mette in profondità per Markovic che dal fondo assiste al centro Cais il quale ha il merito di prendere il tempo al proprio marcatore e deviare in fondo al sacco. Si fa vedere anche l'Istrana che nel breve volgere di pochi secondi costringe Rigo a due interventi di notevole fatture su Gazzola e Garbuio. Dalla parte opposta il Vittorio Falmec SM Colle si dimostra cinico come non mai ed al 38', direttamente da calcio d'angolo, Duravia disegna una velenosa traiettoria che si insacca sotto il sette alla sinistra di Gobbo. La frazione si chiude col gol ospite allo scadere: cross di Gazzola dal fondo destro e Rigato a centro area anticipa tutti deviando alle spalle di Rigo.

Secondo tempo

Nella ripresa non cambia il canovaccio della gara e già al 5' i padroni di casa potrebbero incrementare il vantaggio: cross di Duravia dalla sinistra e incornata sul secondo palo di Badio che esce a lato di poco. E' il preludio al poker, sempre di Badio che su corner di Duravia insacca in due tempi. La giornata di grazia di Cais si esaurisce al 12' quando da calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Duravia attacca il primo palo incornando alle spalle di Gobbo per la tripletta personale. Sul 5-1 la gara cala notevolmente di tono e la girandola delle sostituzioni non muta gli equilibri in campo. L'ultimo brivido lo regala Gazzola cogliendo il palo al 40'.