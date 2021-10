Zero Branco di misura

Si gioca ancora in casa a Campigo, stavolta contro lo Zero Branco per la terza giornata di campionato. I rossoblù di mister Grigni si impongono di misura, con uno 0-1 che dà fiducia alla squadra e regala la prima vittoria di stagione

Una vittoria che si mette di mezzo, anzi di traverso, alle mire di un Campigo alla ricerca della riconferma dopo il risultato utile del turno scorso. Un grande avvio di gara quello che i locali hanno offerto sul terreno di gioco, guadagnando diverse occasioni verso la rete ospite. Lo Zero Branco, però, non si è fatto attendere poi molto, crescendo nel ritmo e dando personalità alla propria prestazione. Al 32', infatti, arriva il gol partita dello 0-1 segnato di testa da Favaron, che insacca alle spalle di Bordignon. I padroni di casa vedono sfumare l'occasione del pareggio al 40', quando Rizzo manca di un soffio lo specchio della porta.

Il secondo tempo

Nella ripresa, il Campigo modella il proprio assetto in campo, dando filo da torcere allo Zero Branco: al 18' la traversa di Scappin, al 20' il tiro insidioso di Gansane e al 29' il gol annullato per fuori gioco. Tante occasioni che non si sono concretizzate per i gialloblù. Nonostante ciò, la formazione ospite non si è lascia sfuggire il vantaggio conquistato nel primo tempo di gara, certo difendendo la propria area, ma proponendosi con pericolosità verso la rete avversaria. Nelle parole di mister Grigni, la soddisfazione per la bella partita, con lo Zero Branco nelle piene possibilità di mirare ad un risultato ancor più rotondo.