Zero Branco sfida da 0 a 0

Nonostante lo 0 a 0 la partita è stata giocata con intensità. Un tempo per parte con Miranese più intraprendente nel primo e padroni di casa nel secondo. Nella prima frazione Trevisin ha tolto le castagne dal fuoco ai suoi mentre nel secondo tempo meglio lo ZeroBranco che ha avuto la migliore occasione al 15' quando Troncon a portiere a terra ha calciato alto a porta vuota. Altra occasione dopo 10' con Milani che di testa in tuffo manda fuori di un soffio. Nella miranese si è messo in mostra Canaj, forse il migliore in campo dei suoi per una serie di giocate che hanno messo in difficoltà la difesa della squadra di casa. Per il resto uno 0 a 0 che serve a poco ad entrambe le squadre e che muovo poco la classifica.

Mister Grigni

A fine partita mister Grigni è abbastanza soddisfatto: «Non posso lamentarmi. Si è vista una bella partita. Abbiamo rischiato di prendere gol nel primo tempo dove è stato bravo il nostro portiere. Nel secondo tempo invece siamo stati superiori. Mi interessava vedere la reazione dei miei dopo la brutta sconfitta contro il Cassola e c'è stata. Abbiamo dimostrato di essere vivi e questa era la cosa che mi interessava di più. La Miranese? Una buona squadra con un bel gioco. Erano partiti con ambizioni diverse e hanno 4 punti più di noi ma si vede che sono costruiti per il salto di categoria».