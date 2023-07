Pubblicato il calendario di TVB, Vitucci: «Dovremo farci trovare pronti»

LBA ha pubblicato il calendario della Serie A 2023-2024. Per Treviso ci sarà un avvio tosto, con il debutto al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano campione in carica. La prima partita casalinga al Palaverde l’8 ottobre con la Germani Brescia, poi la squadra di Vitucci farà visita a Sassari e già il 22 ottobre affronterà il derby con la Reyer Venezia al Palaverde. Alla settima giornata la difficile trasferta contro la Virtus Bologna, mentre il 3 dicembre arriverà al Palaverde l’Happy Casa Brindisi.

Il girone d’andata si chiuderà con una doppietta casalinga: 30 dicembre ultima del 2023 al Palaverde con la neopromossa Pistoia, il 7 gennaio la 15° giornata con Varese. Il girone di ritorno come lo scorso anno sarà “asimmetrico”: si inizia il 14 gennaio a Brescia. La stagione terminerà con un trio di partite complicato: il derby a Venezia il derby il 21 aprile, poi la trasferta di Varese prima dell’ultima giornata al Palaverde il 5 maggio contro Tortona.

Coach Frank Vitucci ha commentato così la diramazione del calendario: «È sempre difficile fare un commento al calendario perché le incognite sono tante. Attualmente le squadre sono ancora in costruzione quindi si possono fare solo considerazioni generali, inoltre anche durante la stagione non è detto che una squadra alla terza giornata sia la stessa alla dodicesima giornata. Certamente dovremo farci trovare pronti subito: l’inizio stagione ci vede affrontare nel primo mese tutte le squadre di prima fascia con grandi ambizioni. Il calendario “asimmetrico”? Non ne capisco l’utilità pratica, secondo me confonde anche un po’ le idee ai tifosi, comunque non è un gran problema e ci adeguiamo».