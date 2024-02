Marzo ad alta tensione per Treviso Basket: il calendario delle partite

Il campionato di Serie A è in pausa. Dopo le Final Eight di Coppa Italia, terminate domenica 18 febbraio con la sorprendente vittoria della Gevi Napoli sull’Olimpia Milano, si terranno in questi giorni le partite di qualificazione per Euro Basket 2025, con la Nazionale Italiana che sarà impegnata giovedì 22 febbraio a Pesaro contro la Turchia e domenica 25 febbraio a Szombathely contro l’Ungheria.

Per Treviso Basket questo periodo è una sorta di quiete prima della tempesta. La squadra allenata da Frank Vitucci ha ottenuto una pesante vittoria in volata (82-85) sul campo della Dolomiti Energia Trentino, uscendo dalla zona retrocessione occupata ora da Pesaro e Brindisi. Marzo sarà il mese della verità per la Nutribullet, che si giocherà la salvezza forte del fatto che potrà disputare 3 partite su 5 davanti al proprio pubblico.

Il calendario di TVB prevede infatti la trasferta al PalaBarbuto di Napoli domenica 3 marzo alle 12:30, l’anticipo della 22° giornata al Palaverde contro la UnaHotels Reggio Emilia sabato 9 marzo alle 20:30 e la sfida casalinga contro la Vanoli Cremona domenica 17 marzo alle 20. Treviso andrà a far visita all’Estra Pistoia sabato 23 marzo alle 19 prima di chiudere il mese di marzo al Palaverde contro Pesaro. Nonostante manchino ancora 10 partite nel complesso, la sensazione è che per la Nutribullet sia questa la fase decisiva per le sorti del proprio campionato.