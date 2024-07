«Da quando sono nato io tifo per te»: TVB lancia la campagna abbonamenti

Treviso Basket ha comunicato che la campagna abbonamenti 2024/25 inizierà sabato 6 luglio. Lo slogan scelto dalla società è "Da quando sono nato... io tifo per te", un modo per sottolineare ancora una volta la centralità del pubblico del Palaverde in quella che si appresta a essere la sesta stagione nella massima serie per TVB». Come di consueto, l'abbonamento darà diritto ad assistere a tutte e 15 le partite casalinghe di Regular Season della Nutribullet Treviso Basket nella prossima stagione di Serie A.

La prima fase prevista da sabato 6 luglio a sabato 20 si svolgerà presso il punto vendita TVB al Centro Commerciale Emisfero di Silea (situato in via Eroi di Podrute 3/5/7), presso le rivedite Vivaticket e sul sito di Treviso Basket. Queste due settimane saranno dedicate esclusivamente a chi ha sottoscritto l'abbonamento nella passata stagione sia per esercitare la prelazione su prezzo e posto, sia per effettuare il cambio di posto (solo presso il punto vendita di TVB all'Emisfero). La seconda fase si svolgerà con le medesime modalità della prima da lunedì 22 luglio fino a sabato 27 e sarà dedicata sia agli abbonati 2023/24, che avranno l'ultima occasione di esercitare la prelazione su prezzo e posto, sia coloro che desiderano abbonarsi nei posti liberi da prelazione. Quest’ultima scadrà il 27 luglio e dal 5 agosto partirà la terza fase fino all’ultima giornata di campionato.

Nel frattempo TVB ha salutato ufficialmente Terry Allen, che lascia dopo aver giocato tutte e trenta le partite dello scorso campionato con oltre 27 minuti di media chiudendo con 12.2 punti e 4.6 rimbalzi a partita. Nel suo futuro c’è il Giappone, nella prossima stagione giocherà infatti al Levanga Hokkaido.