Campionati Europei Master di nuoto pinnato: la Tarvisium è sul tetto d'Europa

Ultimo grandissimo appuntamento di stagione per il nuoto pinnato master a livello continentale questo fine settimana a Lignano Sabbiadoro per la prima edizione dei Campionati Europei Master per Club di nuoto pinnato organizzati dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS) sotto l’egida della Confederazione Mondiale (CMAS). Presenti cinque nazioni tra le mille difficoltà di organizzazione e spostamento a causa del Covid in rappresentanza di trenta club del vecchio continente e 350 atleti. Ma la Nuoto Pinnato Tarvisium ha voluto esserci con i propri master sotto la guida del loro tecnico federale Fabio Paon ed ha avuto tutte le ragioni dalla sua parte riportando a Treviso un vero e proprio bottino di titoli continentali: ben 14!

La parte del leone l'ha fatta Gaetano Delli Guanti, con i cinque ori continentali su cinque gare disputate, seguito in questa speciale classifica interna della Nuoto Pinnato Tarvisium da Samuele Zanette con le sue quattro medaglie d’oro, Carlo Pianca con due titoli e tre argenti, Andrea Furlan con due ori e un bronzo nonché Tiziano Zennaro con un oro e tre argenti. Completano il palmares l’argento vinto in staffetta dietro alla squadra francese.

Impressionante il dominio nei 400 pinne ove l’intero podio è stato monopolizzato da Delli Guanti – Pianca – Furlan. Con questo si è veramente chiusa la stagione del nuoto pinnato, dopo i successi ottenuti dalla squadra assoluta ai recenti Campionati di settembre e questa pioggia di titoli continentali da parte dei nostri master. Ora la partenza della stagione 2021 è prevista a fine novembre con le prime gare regionali presso l’impianto di Spresiano, il collegiale delle nazionali giovanili a dicembre a cui è stato invitato per la sua prima volta Giovanni Benedetti della Nuoto Pinnato Tarvisium e con l’anno nuovo seguiranno le gare di Ravenna e Preganziol prima della grande abbuffata internazionale estiva di Lignano Sabbiadoro ove si svolgeranno i Campionati Mondiali Giovanili.