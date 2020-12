Campionati nazionali di ginnastica artistica: soddisfazione in casa Gymnasium Treviso

Dal 4 all’8 dicembre a Rimini si sono svolti i campionati nazionali di ginnastica artistica della Federazione Ginnastica d’Italia, all’interno dell’evento chiamato “Ginnastica in Festa – Winter Edition”, finale di campionato che si sarebbe dovuta svolgere a giugno 2020 ma che era stata bloccata a causa della pandemia e rimandata a questo momento. Tutto si è svolto con la migliore organizzazione, a porte chiuse e all’insegna dei protocolli anti Covid. Come prevedibile, le presenze erano minori rispetto alla norma a causa del fatto che non tutte le associazioni hanno potuto riprendere gli allenamenti e prepararsi alla competizione. In ogni caso le gare si sono svolta in un clima di grande emozione e spirito competitivo.

Le ginnaste della Gymnasium Treviso erano presente con tutte le atlete che hanno potuto allenarsi grazie alla riapertura della palestra e allo sforzo dell’associazione per mantenere i costi degli allenamenti. Dopo tanti sforzi da parte di tutti, ma soprattutto da parte delle ginnaste, la società ha portato a casa grandi risultati ma soprattutto un’enorme soddisfazione per il lavoro svolto. Con la Squadra Gold 2 dopo il terzo posto quasi inaspettato della prova interregionale è arrivato un bellissimo 19° posto nazionale, mentre nel Campionato Silver ci sono stati: Martina Longhino 3° posto LC Senior2, Rachello Carlotta 10° posto LA3 Allieve 3, Scardovi Ginevra Campionessa Italiana LA3 Junior 1, Lopez Angie Vice Campionessa italiana LB Allieve 4 e Costa Amalia Campionessa italiana LB Junior 1.

"Il nostro ringraziamento va a tutti: innanzitutto alle atlete, ragazze bravissime e speciali che si impegnano con passione e determinazione, poi a tutto lo staff: Moira Ferrari, Sabrina Novello, Miriam Casagrande e Monica Zamprogno che non hanno smesso di crederci neanche un momento, ed infine ai genitori che hanno sostenuto e incoraggiato il lavoro delle loro figlie. Grazie dunque ragazze per tutte le emozioni che ci avete regalato in questi mesi di preparazione un po' atipica ma che sicuramente ci ha unito ogni giorno di più. Distanti ma vicine siamo arrivate a realizzare i vostri obbiettivi. Good job! Un grande abbraccio a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento!" dichiara il presidente della Gymnasium Treviso, Mattia Gioia.