Campionati Italiani Assoluti di Triathlon Sprint: per il Triathlon Treviso arrivano diversi podi

E dopo i Campionati Italiani Assoluti di Triathlon Sprint del 26 settembre, svoltisi a Lignano (UD), il Treviso Triathlon nel week end del 10-11 ottobre ha gareggiato con successo, nella meravigliosa location di Borgo Eganzia (BR - Puglia), rispettivamente ai Campionati Italiani di Triathlon Medio e al Triathlon Sprint, portando a casa diversi podi.

Ad esempio, Stefania Filippi è 2^ nella cat. M4 ai Campionati Italiani Triathlon Medio con una gara tutta in rimonta: dopo una sofferta frazione in acqua, Stefania ha saputo affrontare le successive frazioni bike e run con determinazione e grinta, conquistando il secondo gradino del podio. Pioggia di successi poi anche nel Triathlon Sprint di domenica 11 ottobre: Simone Biasin 1^ cat M3, Tommaso Lodde 2^ cat M3 e Federica Comello 1^ cat M1. Stefania Filippi, nuovamente presente sul campo gara anche su questa distanza, porta inoltre a casa un altro podio (2^ cat M4). Ottime anche le prestazioni di Alessio Tiveron e Patrizia Diacci che, pur essendo agli esordi, non si sono tirati indietro e hanno dato il massimo in tutte e tre le frazioni.

È’ stato dunque un fine settimana all’insegna del successo, del divertimento e di un grande spirito di squadra. La breve e difficile stagione agonistica, dettata dall’emergenza sanitaria, sta volgendo al termine ma il Treviso Triathlon, nel rispetto dei protocolli, ha cercato di essere presente e non mancherà di chiudere la stagione anche con la partecipazione ai Campionati Italiani di Paraduathlon e Duathlon del prossimo 18 ottobre che si svolgeranno a Caorle (VE). Grande attesa e tifo per la partecipazione del paratriathleta non vedente Cristiano Carnevale che gareggerà, per l’occasione, in coppia con il suo compagno di squadra nonché guida Giovanni Marangon. Sarà sicuramente un’altra giornata di vero sport e divertimento!