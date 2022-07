Campionati Italiani di Triathlon giovanile alle Bandie: in gara 800 atleti

Si sono conclusi i tre giorni dei Campionati Italiani di Triathlon giovanile al Centro Sportivo Le Bandie di Lovadina di Spresiano a cura della FITRI con la collaborazione dell’ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave, all’insegna dello sport, del divertimento e della grande fatica, non solo per gli atleti ma anche per tutta la machina organizzativa. 800 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia hanno partecipato a questo weekend intenso e dedicato al Triathlon, che vedrà anche questa settimana protagonista il Centro Le Bandie, per un camp dedicato alla formazione dello staff tecnico FITRI e dei 40 atleti più in vista della categoria giovanile del panorama italiano dei triathleti.

Per l’ASD Pavanello Triathlon Eroi del Piave, da segnalare il podio di Vittoria Bergo della categoria Ragazzi: «Sono rimasta super contenta di questa mia vittoria, sinceramente non me lo aspettavo proprio e probabilmente avevo tanta adrenalina dall’ultima gara che non era andata alla fine come volevo. Questa gara invece è andata bene, sono partita terza a nuoto, poi dall’uscita della bici ho recuperato una posizione e durante una discesa ho peso il primo posto e ho continuato così a mantenere la posizione, sia in bici che durante la corsa fino all’arrivo. Sono super contenta, è stato un sogno e dedico la vittoria a tutta la mia squadra che mi ha sempre supportato e alla mia famiglia».

Il coordinatore tecnico Stefano Rossi: «L’evento è stato organizzato in maniera davvero perfetta, ho visto molto entusiasmo da parte dei giovani e malgrado il caldo cocente si sono svolte delle bellissime gare ad alto livello e anche noi come Eroi del Piave ci siamo difesi molto bene sia con la gara a squadre che con qualche atleta ottime top ten, cosa non scontata visto il livello molto alto dei campionati italiani». Bruno Serafin, allenatore di atleti e bici, commenta questo weekend: Sono state tre giornate impegnative, ed il caldo ha fatto la sua parte. I ragazzi sono andati bene ma non benissimo, ha prevalso l’emozione e le forti aspettative. E’ risultata migliore la prestazione nelle staffette più che nelle gare individuali».

Andrea Bergo, coach delle categorie dei ragazzi più grandi, ancora emozionato da questi tre giorni decisamente impegnativi ma molto stimolanti dal punto di vita tecnico, ci racconta: «In generale per la società questi eventi sono sempre un impegno dal punto di vista organizzativo, , ma è un impegno che quando poi finisce l’evento dà enorme soddisfazione, soprattutto perché tutto è andato bene e si crea un ambiente adatto a sponsorizzare lo sport, i valori sportivi e la competizione sana come viviamo nel mondo del triathlon, es è bello essere partecipi di questo. Dal punto di vista agonistico abbiamo avuto delle conferme del fatto che alcuni ragazzi sono in crescita e questo ci fa molto piacere: peccato per il nostro atleta bravo e competitivo Giulio della categoria junior che è ancora infortunato e che toglierà il gesso a breve. In linea generale i nostri atleti hanno fatto bene, qualcuno ci aspettavamo forse qualcosa di più però lo sport e le gare sono così, ci sono delle situazioni che poi non vanno come devono andare e quindi il risultato finale non è mai solo frutto di quanto uno si è allenato e forte ma frutto anche della casualità. Alla fine comunque i nostri ragazzi si sono divertiti e hanno dato il massimo, ed è stato bello. Da ricordare che comunque abbiamo l’atleta Giovani Pavanello che partecipa al raduno della Nazionale che è iniziato oggi pomeriggio al termine delle gare della categoria Youth B che durerà fino a giovedì, e questo è sicuramente motivo di orgoglio per la società e per i ragazzi che si allenano con lui, perché il risultato del singolo, come lo sport ci insegna, non è mai figlio di quanto bravo o di quanto ben allenato sia il ragazzo, ma è anche frutto dell’ambiente sportivo che vive, quindi quando qualche nostro atleta che ha le qualità riesce ad emergere significa che c’è un sistema squadra alla base che riesce a sostenerlo. Per quanto riguarda la partecipazione massiccia della nostra società all’interno della Coppa delle Regioni (con atleti delle categorie junior, Youth A e Youth B convocati dalla FITRI regionale) è stata positiva, al di là dei piazzamenti finale, è stato comunque bello vedere che dieci atleti su trentasei convocati appartengono alla nostra società, e questo ci fa ben sperare e ci do delle conferme su quello che è il nostro impianto sportivo e sul lavoro che stiamo facendo».

Il Presidente Giuliano Pavanello chiude la rosa degli interventi al termine di questo fine settimana di alto livello organizzativo: «Sono stati tre giorni intensi, con grandissime emozioni, con atleti di alto livello, come sempre da quando abbiamo portato il triahtlon qui alle Bandie, ovvero una splendida location dove i giovani prendono vita, si animano e diventa perciò ogni volta un evento memorabile. Venerdì si sono svolti i Campionati Italiani, con una giornata caldissima e livelli dei partecipanti molto alti. I nostri ragazzi hanno sofferto ma si sono comportati tutti molto bene. Sabato si è svolta la gara a squadre, senza intoppi e con uno spazio più ampio dedicato agli atleti. Oggi alla Coppa delle Regioni i sono emozionato tanto perché sono riuscito a gustarmi la gara, in quanto avevo in moto con me il commissario tecnico Alberto Casadei che voleva capire come si stavano comportando i giovani, e quindi mi sono davvero divertito. Sono riuscito a vedere anche mio figlio Giovani gareggiare e me lo sono goduto. E’ statobellissimo il podio di Vittoria ieri che è riuscita a vincere la sua gara in questo spettacolo di livello nazionale e questa per noi è una grandissima soddisfazione. Finiti i Campionati, da oggi inizia qui alle Bandie la settimana di Camp della Nazionale Giovami, quindi i migliori Youth Nazionali impareranno le tecniche per gestire al meglio questo sport e faranno delle prove sul lago, visto che è già allestito, fino a giovedì. Poi inizierà la trasferta a Tabor per una gara di Coppa Europa dove sono stati convocati i nostri cinque atleti Giovanni Pavanello, Emma Carniato, Marta Beggio, Federica Ferranti e Alessandra Maso: stiamo attendendo in extremis se anche l’atleta Sander Cazzin farà parte della rosa dei convocati. Un grande dispiacere per il nostro ragazzo Giulio Fantin che infortunato ha dovuto abbandonare. Sarà di sicuro una grande esperienza per i nostri giovani che per la prima volta si affacciano alle gare importanti a livello europeo».

Per concludere, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, sempre presente nei tre giorni di gare, si augura di poter ospitare quanto prima una prova di Coppa del Mondo di Triathlon al Centro Le Bandie.