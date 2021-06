In ben 500 ai Campionati nazionali di ciclismo Acsi a Fontanelle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E’ stato un weekend bollente quello appena trascorso e non solo dal punto di vista meteorologico, circa 500 gli atleti provenienti da tutta Italia che hanno invaso il piccolo comune trevigiano di Fontanelle per il Campionato Nazionale strada Acsi. Organizzazione da parte del Bike Team Fontanelle perfetta sotto tutti gli aspetti, classifiche e foto dell’evento sul Blog Ciclocolor e sul sito Acsi ciclismo Treviso. I trevigiani che sono riusciti ad andare a podio sono stati: cat senior Giulio Serafin del Team Spinacè secondo classificato, tra i veterani 6° Christian Marchese della Fausto Coppi Polyglass, donne B Barbara Puiatti ASD Spezzotto seconda classificata e tra le donne C 2ª classificata Gloria Fossaluzza del Maserada. Nella giornata di sabato vittoria di Gianmarco Agostini tra i gentleman.

Edi Tempestin