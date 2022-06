Campionati Italiani di orientamento subacqueo: quattro medaglie per il Nuoto Pinnato Tarvisium

Sono stati organizzati dalla Nuoto Pinnato Tarvisium di Treviso presso il Lago Spark di Torri di Quartesolo i Campionati Italiani di Orientamento Subacqueo, specialità appartenente alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Sotto gli occhi del Commissario Tecnico delle squadre Nazionali, il trevigiano Fabio Paon e del tecnico Federale Matteo Perazzolo, entrambi tecnici della Nuoto Pinnato Tarvisium, gli atleti della società trevigiana hanno brillato nelle due prove a programma, la corsa slalom e il Parallel.



In questa particolare specialità di derivazione militare l'atleta deve compiere un percorso interamente sott'acqua guidato soltanto da una bussola e un contametri, respirando da una bombola caricata ad aria compressa. Nella prima prova a programma, lo slalom, lungo 590 metri in cui sono da effettuare tre aggiramenti di boe diverse e giungere ad un traguardo finale, in campo maschile il bronzo è andato a Giovanni Benedetti della Nuoto Pinnato Tarvisium ed in campo femminile è giunto l'argento della sua compagna di squadra Martina Mori.

Nella seconda prova a programma, il parallel, gara di soli 220 metri e per questo molto spettacolare e veloce in cui è previsto l'aggiramento di una boa, il ritrovamento di un punto fisso e la volata finale a centrare una porta larga due soli metri posta a oltre cento metri di distanza, il Consigliere Federale della FIPSAS Bruno Dotto ha avuto l'onore di premiare sul gradino più alto del podio la stessa Martina Mori che si è laureata Campionessa Italiana della Specialità in campo femminile. In campo maschile ancora Giovanni Benedetti, questa volta sul secondo gradino del podio seguito dal compagno di squadra Elia Tonolo.