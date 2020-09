Atletica, Campionati Provinciali Cadetti: Zuccon vola nei 100 ostacoli

Trevisatletica pigliatutto nel campionato provinciale individuale cadetti su pista, andato in scena nel weekend tra Puos d’Alpago e Pederobba. Ben 12, su un totale di 28, i titoli conquistati dal club del capoluogo. Spicca il 13”3 realizzato da Giovanni Zuccon nei 100 ostacoli. Per il figlio dell’ex azzurra Mary Massarin è la miglio prestazione italiana dell’anno a pari merito con il tempo realizzato dal padovano Triolo. Giovanni, nel weekend, ha anche vinto i 300 ostacoli in 41”6 e contribuito alla vittoria della 4x100 di Trevisatletica completata da Francesco De Filippo, Diego Capocchini e Alessandro De Lazzari (46”7). Oltre 400 i partecipanti alla “due giorni” organizzata dai Comitati provinciali Fidal di Treviso e Belluno. Ora il testimone passa ai Tricolori di categoria, in programma il prossimo fine settimana a Forlì.

I risultati. 1^ giornata. Cadetti. 80: 1. Luca Tonon (Atl. Ponzano) 9”7. 1000: 1. Diego Capocchini (Trevisatletica) 2’51”7. 1200 siepi: 1. Aymen El Aamrani (Atl. Pederobba) 3’35”7. 300 ostacoli: 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 41”6. Alto: 1. Nicola Roma (Vittorio Atletica) 1.66. Triplo: 1. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 12.48. Peso: 1. Damiano Busatto (VFGroup Atl. Santa Lucia) 11.93. Disco: 1. Damiano Busatto (VFGroup Atl. Santa Lucia) 33.12. Cadette. 80: 1. Harriet Amponsa Agyeku (Atl. Silca Conegliano) 10”5. 1000: 1. Francesca Piccolo (Atl. Valdobbiadene) 3’15”2. 1200 siepi: 1. Veronica Calesso (Trevisatletica) 4’56”2. 300 ostacoli: Beatrice Buso (Trevisatletica) 49”5. Lungo: 1. Michelle Santin (Atl. Longarone) 4.83, 2. Eleonora Favaretto (Us Atl. Quinto Mastella) 4.74 (campionessa provinciale). Disco: 1. Aurora Pongiluppi (Trevisatletica) 26.89.

2^ giornata. Cadetti. 300: 1. Samuel Favaretto (Silca Ultralite) 37”7. 2000: 1. Giovanni Pavanello (Atl. S. Biagio) 6’35”9. 100 hs: 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 13”3. Lungo: 1. Gabriele Simon (Atl. Montebelluna) 5.41. Giavellotto: 1. Alessandro Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 43.06. 4x100: 1. Trevisatletica (De Filippo, Capocchini, De Lazzari, Zuccon) 46”7. Cadette. 300: 1. Ginevra Vedova (Trevisatletica) 43”3. 2000: 1. Caterina Zorzi (Trevisatletica) 7’07”9. 80 hs: 1. Giorgia Zambon (Gs La Piave 2000) 12”6, 2. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 13”2 (campionessa provinciale). Alto: 1. Elisa Maria Menegotto (Atl. Montebelluna) 1.60. Triplo: 1. Ester Checuz (Atl. Pederobba) 9.65. Peso: 1. Valeria Patricia Da Rif (Gs La Piave 2000) 9.25, 2. Aurora Pongiluppi (Trevisatletica) 8.93. Giavellotto: Giulia Hernandez Broggin (Atl. Montebelluna) 20.53. 4x100: 1. Trevisatletica (Toniolo, Vedova, Buso, Agbortabi) 51”4.