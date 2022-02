Campionati provinciali di cross: doppietta per Ponzano e San Vendemiano

Il cross ha assegnato i titoli provinciali giovanili: allievi, cadetti e ragazzi hanno fatto passerella sui prati del parco comunale di via Ruga, a Paderno di Ponzano, in una manifestazione che è anche coincisa con la quarta prova del campionato provinciale Csi. Sei i titoli trevigiani in palio: festa doppia per i padroni di casa dell’Atletica Ponzano, saliti sul gradino più alto del podio con l’allieva Elisa Maglione e la ragazza Agnese Moret, e per Atl-Etica San Vendemiano, leader con Giovanni Lops tra gli allievi e Filippo Cavezzan tra i cadetti. Successi individuali anche per l’Atletica San Biagio, leader tra i ragazzi con Nicolò Pillon, e per Silca Ultralite Vittorio Veneto, che ha messo in vetrina la cadetta Arianna Dei Negri. Sabato 12 e domenica 13 febbraio, a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), la terza tappa dei campionati regionali per tutte le categorie.

Le classifiche. MASCHILI. Campionato provinciale Fidal. Allievi (2,5 km): 1. Giovanni Lops (Atl-Etica San Vendemiano), 2. Federico Morona (Team Treviso), 3. Ghassan Sabar (Silca Ultralite). Cadetti (1,8 km): 1. Filippo Cavezzan (Atl-Etica San Vendemiano), 2. Riccardo Cenedese (Silca Ultralite), 3. Fabio Kleiss (Atl. Mogliano). Ragazzi (1 km): 1. Nicolò Pillon (Atl. San Biagio), 2. Nicolò Cemolin (Atl. Mogliano), 3. Gabriele Faganello (Tre Comuni).

Campionato provinciale CSI. Seniores: 1. Davide Bedini (Pol. Padana). Juniores: 1. Vincent Dominin (Pol. Padana La Marca Trevisana). Amatori A: 1. Okba Seddik (Atl. San Biagio). Amatori B: 1. Renis Fiorin (Atl. San Biagio). Veterani A: 1. Giuliano Bisol (Pol. Padana). Veterani B: 1. Sandro Sandri (Tortellini Voltan). Esordienti: 1. Giacomo Bucciante (Atl. Villorba). Cuccioli: 1. Francesco Calabrò (Atl. Ponzano).

FEMMINILI. Campionato provinciale Fidal. Allieve (1,8 km): 1. Elisa Maglione (Atl. Ponzano), 2. Emma Carniato (Atl. San Biagio), 3. Anna Michielin (Atl. Ponzano). Cadette (1,2 km): 1. Arianna Dei Negri (Silca Ultralite), 2. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite), 3. Giulia Giambalvo (Vittorio Atletica). Ragazze (1 km): 1. Agnese Moret (Atl. Ponzano), 2. Anna Giambalvo (Vittorio Atletica), 3. Vittoria Agnese Bergo (Atl. San Biagio).

Campionato provinciale CSI. Seniores: 1. Miriam Sartor (Atl. Ponzano). Juniores: 1. Alice Guerretta (Vittorio Atletica). Amatori A e B: 1. Marjana Bedini (Pol. Padana). Veterani A: 1. Lorena Saran (Atl. Ponzano). Veterani B: 1. Fioretta Nadali (Atl. Brugnera PN Friulintagli). Esordienti: 1. Jenny De Bortoli (Us Trevignano). Cuccioli: 1. Giulia Maria Tuon (Atl. Villorba).