Campionati Regionali di tiro con l'arco: record italiano per gli arcieri del Torresin

Nella splendida cornice della Fiera di Santa Lucia di Piave dal 20 al 27 febbraio si sono svolti i Campionati Regionali di tiro con l’arco. La squadra del Toresin di Oderzo era per l'occasione composta da Bazzichetto Elisa, Moccia Andrea Nicole e Lorenzon Consuelo. Il team, tutto al femminile, ha stabilito il nuovo record italiano compound juniores femminile. Presente anche Perinotto Elena che ha concluso al 5° posto assoluto. In particolare, è poi spiccata l’atleta 18enne Elisa Bazzichetto, vincitrice del titolo di classe e titolo assoluto. L’agenda della giovane atleta è ora fitta di impegni: Elisa è difatti convocata con la nazionale maggiore per partecipare al Gran Prix europeo che si terrà a Parenzo (Croazia) dal 15 al 21 marzo prossimi. Prima, però, da 12 al 14 marzo tutte le atlete opitergine saranno impegnate ai Campionati Italiani di Rimini a difendere il titolo assoluto conquistato lo scorso anno.

