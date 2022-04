Campionati regionali, brillano le stelle del Pattinaggio Artistico Mignagola

Si sono svolti nel weekend scorso a Bassano del Grappa (VI) i Campionati Regionali FISR che hanno visto protagonisti indiscussi i nostri atleti. Nella categoria gruppi Junior si sono aggiudicate il primo posto ed il titolo regionale Irene Mazzon e Beatrice Moro con il gruppo Division che ha presentato “Oro Liquido” un programma accattivante sotto la regia di Martina Sottosanti e Marco Fortunato; quarto posto per Linda Baggio, Sabrina Da Ros, Mariavittoria De Vecchi, Sara Miglioranza, Benedetta Nicoletti, Beatrice Scattolon, Ines Stefani, Linda Stefani, Letizia Toffolo, Eva Zamuner che con il gruppo Rollstyle Junior hanno portato in scena la raffinatezza del mito di Medusa con “Se Mi guardi” guidate da Valentina Pillon, Veronica Pillon e Martina Sottosanti. Hanno conquistato il titolo di Vice Campioni Regionali Valentina Pillon, Alice Ramon e Gregorio Mazzini con il Piccolo Gruppo Division interpretando con un programma mozzafiato le più famose icone della storia dal titolo “Senza Tempo”.

Questo weekend di gare prosegue con la proclamazione di Greta De Vidi Campionessa Regionale Federale, con una prestazione brillante dopo un infortunio che l’ha costretta ad un periodo di pausa, ottimi piazzamenti anche per le compagne di squadra Noemi Gobbo, Caterina Bosco e Veronica Silvestri. Chiudiamo in bellezza con un primo posto del gruppo Enjoy Team Junior che ha portato in scena il gioco del "Monopoly" ed un terzo posto del gruppo Enjoy Team che ha raccontato la storia del "Pomo dorato" al Trofeo Dolomitico Federale tenutosi a Sedico, guidati da Veronica Pillon, Elena Cremonese, Alice Ramon e Sara Spricigo. Grande soddisfazione per il Presidente e per i 150 atleti della società che continua con i successi da 37 anni.