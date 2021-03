Campionati regionali di Verona: ottime prestazioni per gli atleti della Stilelibero

Quella della città scaligera era l’ultima gara valevole per il conseguimento dei tempi limite per la partecipazione ai Campionati italiani che si terranno a Riccione dal 31 marzo al 3 aprile

Ottime notizie arrivano dai nuotatori agonisti delle piscine Stile Libero di Preganziol che hanno ottenuto eccellenti prestazioni ai campionati regionali assoluti svoltisi a Verona. Quella della città scaligera era l’ultima gara valevole per il conseguimento dei tempi limite per la partecipazione ai Campionati italiani che si terranno a Riccione dal 31 marzo al 3 aprile ed hanno centrato il bersaglio Federico Rizzardi, che nei 100 rana è sceso sotto la barriera del minuto con il clamoroso 59.86, poi Sofia Ambler nei 100 stile libero che si è aggiudicata il primo posto con il record societario ed Emma Scomparin nei 50 stile libero che sgretola i suoi personali e per tutti e tre è arrivata la qualifica per Riccione.

Sempre a Verona buone le performance di Mattia Santi nei 50 e 100 farfalla, Thomas Ferroni neo 200 sl, Marco Primo Guernier nei 50 sl e Anna Porcari nei 100 farfalla. Oltre ai tre qualificati agli assoluti di Riccione parteciperanno, in quanto già in possesso dei tempi limite, Agata Ambler, Martina Franconetti, Anna Porcari, Marco Turco Bovolenta e Francesco Visentin. Luca Lucchetta, direttore dello Stile Libero, si è così espresso: “Stiamo vivendo questo periodo particolare al massimo e i ragazzi ne danno la conferma in ogni allenamento. I risultati sono la conferma del lavoro quotidiano e ben organizzato che stiamo svolgendo nella nostra realtà di Preganziol”.

L’allenatore Andrea Franconetti: “Sono contento del clima di squadra e del lavoro di staff che stiamo facendo visto che il nostro obbiettivo è rimanere concentrati e sereni fino a fine aprile. Tra campionati assoluti e campionati giovanili vogliamo cercare di divertirci il più possibile raccogliendo quello che doveva essere nostro già prima della pandemia".