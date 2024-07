Tennis, tre ori e due bronzi per i giornalisti di Marca: Bata, Baschieri e Poloni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche quest'anno i giornalisti della Marca hanno "sbancato" i Campionati italiani Assoluti per i giornalisti svolti la settimana scorsa nella splendida cornice del TC Diamante in Calabria. Alessandro Baschieri (Corriere del Veneto) e Bratislav Bata Janjic (free lance) hanno vinto tre ori mentre Fabio Poloni (La Tribuna di Treviso) ha conquistato due medaglie di bronzo. Alessandro Baschieri in finale over 50 ha trovato il siciliano Mimmo Patti (Giornale di Sicilia). Dopo il primo set equilibrato (7/5), nel secondo Patti non è riuscito a trovare le soluzioni giuste per contrastare gli attacchi di Baschieri (6/2). Con la compagna di squadra Eliana di Caro (Il Sole 24 ore), Baschieri si è aggiudicato il primo posto anche nel doppio misto. In finale hanno battuto Antonella Piperno (Panorama) vincitrice del torneo femminile e Andrea Iacono (Corriere del sud), finalista del libero maschile con il tie break decisivo 10/7. Bratislav Bata Janjic, maestro presso il Tennis club Mogliano, si è aggiudicato il titolo di Campione italiano nella categoria over 70.

In finale Bata ha trovato il suo vecchio rivale Mauro Porcu' (La Repubblica) già battuto quest'anno nei Campionati invernali a Rapallo. Stavolta con il secco punteggio di 6/2 6/1. Il risultato però non rispecchia per niente due ore di battaglia sotto il sole calabrese e temperature decisamente fuori stagione. Per vincere il titolo Bata ha dovuto salvare 36 "break points". Terzo giornalista di Marca, Fabio Poloni, ha perso due semifinali. Prima è stato battuto dal vincitore Riccardo Ceccagnoli (Canale 5) in due set e poi nel doppio in coppia con Iacono, perdendo contro la coppia romana Valentini/Ceccagnoli. Prossimo impegno dei giornalisti trevigiani saranno i Mondiali in Montenegro.

TORNEI IN ATTO Da Panatta fino al 3/7 Open maschile e femminile con 4.000€ di prize money. Si gioca dai 4.3 nel draw maschile e per quello rosa dalle 3.5 totali 129 players. A Volpago fino al 4/7 Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile con 94 giocatori. Fino al 09 Luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Attualmente sono 130 i players coordinati da Maurizio Epifano e Nadia Schiavon All’Ostani di Montebelluna fino al 10/7 torneo di 4^ maschile con 75 giocatori. Al Ranazzurra di Conegliano Fino al 14/7 draw maschile fino ai 3.3 con 127 players.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Allo Sporting Magi di Ponte della Priula fino al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni di ranking superiore alle 3.5 la scadenza verrà differita per ogni draw. Nel frattempo sono 37 le giocatrici accreditate. Alla Barchessa dal 6 Luglio al 21/7 torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7. Ad Istrana dal 6 al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 entro le ore 12 del 4 Luglio. Dal 6 al 14 Luglio torneo giovanile a Mogliano dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7.