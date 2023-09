Al Campionato Italiano 2023 Tiro a Segno Brillano le stelle trevigiane del target sprint

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il 26 e 27 agosto si sono disputate le Finali del Campionato Italiano di Target Sprint, una disciplina di corsa e tiro che si può disputare a partire dai 12 anni di età e che prevede il percorso di 3 frazioni di corsa da 400 metri intervallate da due poligoni con cinque bersagli da abbattere. La manifestazione, organizzata dal Tiro a Segno Nazionale di Ora (BZ), è stata caratterizzata da temperature elevate mitigate in parte dall’ospitalità degli organizzatori e dal clima di amicizia. La gara, svolta presso gli impianti del Target Sprint Arena Auer-Ora, ha visto confrontarsi in un autentico spirito sportivo un centinaio di atleti provenienti dalle più disparate Sezioni di Tiro Italiane. Le prove di qualificazione per accedere alle Finali Nazionali sono state 5 e si sono svolte contemporaneamente nelle due aree geografiche del Centro Nord e Centro Sud d’Italia a partire dal mese di marzo. Al termine delle qualificazioni i tiratori della Sezione di Treviso che avevano conquistato il diritto di partecipare alla Finale Italiana erano: Elena Ammirati nella Categoria Ragazzi Donne, Marco Ammirati e Andrea Boligon nella Categoria Juniores Uomini, Matilde Rossi nella Categoria Juniores Donne e Lucrezia Zanardo nella categoria Donne, era assente per motivi di studio Andrea Quagliotto nella Categoria Uomini. Nella giornata di sabato si sono tenute le prove individuali che hanno visto l’ assegnazione dei titoli individuali. Hanno conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campione Italiano Elena Ammirati con il tempo di 5’12”24 nella categoria Ragazzi Donne e Marco Ammirati con il tempo di 4’02”01 nella Categoria Juniores Uomini a soli 4” dal record mondiale. Medaglia d’argento per Matilde Rossi nella Categoria Juniores Donne con il tempo di 5’43”96 e Lucrezia Zanardo nella Categoria Donne con il tempo di 4’44”87. Andrea Boligon nella categoria Juniores Uomini invece si è dovuto fermare al quarto gradino del podio. Nella giornata di domenica si è disputata invece la Single Mixed, gara a coppie che vede gli atleti percorrere alternativamente 5 frazioni di 400 metri intervallate da 4 poligoni di tiro. In questa specialità la Sezione di Treviso ha schierato due squadre: la coppia Lucrezia Zanardo - Marco Ammirati, già medaglia d’oro a Dingolfing in Germania a luglio 2023 nel corso di una prova del Grand Prix Europeo, è giunta prima con un ottimo 7’31”83, argento invece per la coppia Elena Ammirati - Andrea Boligon con 8’03”20. Un ringraziamento alla Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Ora per l’impeccabile organizzazione e accoglienza, alle autorità civili intervenute tra cui il Sindaco e l’Assessore allo Sport di Ora, al responsabile dell’Ufficio Sportivo dell’U.I.T.S. Luigi Miracco e al responsabile del Settore Internazionale U.I.T.S. Valerio Di Lernia. Il Presidente Nazionale dell’U.I.T.S. Avv. Costantino Vespasiano, impossibilitato a partecipare ha inviato un messaggio che è stato letto nel corso della cerimonia di premiazione. Un plauso quindi ai nostri tiratori reduci dai Mondiali tenutisi lo scorso anno a Il Cairo dove avevano conquistato un oro ed un bronzo individuali ed un argento ed un bronzo nella Single Mixed e che con sacrificio e costanza si allenano per ben rappresentare la nostra Sezione!