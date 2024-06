Campionato italiano giovanile di dama italiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolto dal 21 al 23 giugno presso l’Hotel Comtes de Challant in Località Chez Sapin (Fenis - AO) il 44º Campionato Italiano Giovanile diviso in cinque categorie (Juniores, Cadetti, Minicadetti, Speranze e prime mosse) di dama Italiana. La manifestazione è stata organizzata dalla FID (Federazione Italiana Dama), riservata ai giovani atleti provenienti da varie parti d’Italia, con la partecipazione di quattro ragazzi trevigiani che durante l’anno si sono distinti per meriti sportivi. Cat. CADETTI: Il sedicenne di Casale sul Sile Mattia Scaggiante del circolo “Energya” di Maser si classifica al 2° posto, invece il tredicenne di Quarto d’Altino Gioele Piaser del circolo “Damasport Roncade” alla sua prima esperienza si classifica al 10° posto. Al primo posto si classifica Andrea Peirano di Aosta. Cat. MINICADETTI: l’undicenne di Roncade Lorenzo Gravina del circolo “Damasport Roncade” appena fuori dal podio per pochi centesimi di quoziente si classifica al 4° posto. Al primo posto si classifica Nathan Censi di Aosta. Cat. SPERANZE: la decenne di Roncade Alice Gravina del circolo “Damasport Roncade” alla sua prima esperienza si classifica al 20°posto. Al primo posto si classifica Ian Censi di Aosta. L’accompagnatore dei giovanissimi atleti trevigiani è stato il delegato provinciale e istruttore FID Loris Scaggiante.