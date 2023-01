Trevigiani protagonisti al Campionato Nazionale ciclocross 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 15 gennaio si sono svolti a Castagnole di Paese i Campionati Nazionali di Ciclocross riservati alle categorie amatoriali, oltre 200 i corridori al via provenienti da tutto il nord Italia. Complimenti all'ASD U.C. Castagnole del Presidente Luciano Contò per l'organizzazione impeccabile in memoria di Lauretta Granzotto. È stato tutto perfetto e non c'è stata nessuna sbavatura. Complimenti anche agli atleti trevigiani che si sono distinti in questa prova nazionale: Tatiana Cappellaro (UC Castagnole) vince nella categoria donne B e Michele D'Alberto (ASD Mionetto - Valdobbiadene) vince nella categoria senior A, Gloria Fossaluzza dell'ASD Zuliani si è classificata al 2° posto nella categoria Donne C, Deborah Soligo del Team Forty Caselle 3^ classificata nella categoria Donne A, Fabio Libralato dell'ASD Piva Teo Sport 3° classificato nella categoria Gentlemen B, Fabio Gobbo e Marco Citron dell'ASD UC Castagnole classificati entrambi 3° posto rispettivamente nella categoria SuperGentlemen A e Senior A. Edi Tempestin