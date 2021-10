Campionato Provinciale di bocce: il podio è tutto della bocciofila Azzurralpina

A Caerano di San Marco la bocciofila Azzurralpina ha organizzato i Campionati Provinciali a coppia, le fasi eliminatorie sono iniziate alle ore 9 le fasi finali nel pomeriggio presso il bocciodromo comunale di via Della Pace alla presenza di un folto pubblico. La finale per l’aggiudicazione del titolo, per la gioia dei numerosi supporter, ha visto protagoniste due coppie dell’Azzurralpina, dopo una partita molto equilibrata ed a buon livello ha visto imporsi Luca Berlese e Roberto Marcon superando i compagni di club Giancarlo Bresolin e Luca Gatto per 12-10, ha diretto il signor Michele Tunzi di Treviso.

Sabato 2 ottobre presso il bocciodromo comunale di via Monte Fiorino a San Giovanni Lupatoto, per la fase interregionale del Campionato di Promozione di 1^ Categoria, si è invece disputato l’incontro di andata tra la bocciofila Raldon (Vr) Vs la Concordia Moglianese di Mogliano Veneto. La veronese Raldon con Tecnico Giovanni Bortolazzi, atleta capitano Fabio Magiotto, atleti Fabrizio Poli, Alberto Gottardi, Damiano Bianchini, Davide Fiorini, Andrea Busato, la Concordia Moglianese guidata da Paolo Tortato, atleta capitano Enzo Boschiero, atleti Luciano Sartor, Roberto Callegari, Manuela Russolo, Giuseppe Gallinaro, Alessandro Scantamburlo. E’stato un incontro piacevole che ha visto i trevigiani nel primo turno (Terna, Individuale) condurre set 1-3, nel secondo turno (Coppie) concluso in parità (set2-2) con un ottimo Roberto Callegari, il migliore in campo, ha visto la meritata vittoria 3-5 della Concordia Moglianese, ha diretto Franco Cassandrini di Verona. Questo lo score dell’incontro, 1° Tempo (Terna) Magiotto - Poli (2° set Gottardi) - Busato Vs Roberto Callegari - Manuela Russolo- Luciano Sartor 7-8,7-8; (Individuale) Fiorni Vs Boschiero (2° set Gallinaro) 8-0, 5-8 ; 2° Tempo: (Coppie) Magiotto – Gottardi Vs Manuela Russolo - Luciano Sartor Vs 7-8, 8-2; Fiorini - Poli Vs Roberto Callegari Giuseppe Gallinaro 1-8, 8-3; Gli altri risultati: Predazzo (Tn) Vs Olimpia (Tv) 2-6. Gli incontri di ritorno sabato prossimo 9 ottobre Concordia Moglianese Vs Raldon; Olimpia Vs Predazzo.