Campionato provinciale di dama inglese

Si è svolto domenica 23 ottobre il campionato provinciale nella specialità della dama inglese . Il campionato è stato organizzato dal circolo damistico A.S.D. “Damasport Roncade” e dal delegato provinciale della FID (Federazione Italiana Dama) Loris Scaggiante, presso la sede del circolo a Biancade (TV). Dopo cinque turni di gioco Il nuovo campione provinciale 2022 di dama inglese è il preganziolese Riccardo Carraretto dell’ A.S.D. “Damasport Roncade”, 2° Mattia Scaggiante (A.S.D. “Damasport Roncade)”, 3° posto a pari punti anche nel quoziente per Renato Cervellin, Andrea Tuveri e Loris Scaggiante del “Damasport Roncade”. Nell’ under12 vince Edoardo Murador del circolo ASD “Il Pezzo Sovrano”. La dama inglese è stata introdotta a livello agonistico in Italia nel 2008, dopo che alcuni atleti italiani parteciparono alle olimpiadi della mente di dama inglese a Pechino. Questa dama si può trovare anche in alcuni siti web di giochi ed è abbastanza simile alla nostra dama italiana. In pochi anni gli atleti italiani hanno ottenuto alcuni titoli mondiali in questa disciplina.(nella foto a destra il vincitore Riccardo Carraretto, a sinistra il presidente del circolo Renato Cervellin).