Si è svolto domenica 22 gennaio il consueto campionato provinciale di dama italiana per adulti tesserati alla FID (Federazione Italiana Dama) e per la categoria Under 14, organizzato dal circolo “Damasport Roncade” presso l’oratorio di Biancade di Roncade. Dopo 5 turni di gioco, diventa campione provinciale 2023 il giovanissimo Mattia Scaggiante (fratello del gran maestro Alessio) iscritto al circolo “Damasport Roncade”, 2° class. Paolo Moscheni (cand. maestro) del circolo di “Energya” di Maser, 3° class. Riccardo Carraretto del circolo “Damasport Roncade” (cat. Nazionale). Premiato anche il migliore classificato della categoria provinciale: il presidente del “Damasport Roncade” Renato Cervellin. Nell’ Under14 diventa campione provinciale 2023 a punteggio pieno Gioele Piaser , 2° class. Andrea Casagrande entrambi del circolo “Damasport Roncade”, 3° class. Edoardo Murador del circolo “Il Pezzo Sovrano” di Ponzano Veneto. Premiata anche la migliore classificata femminile under14 Gaia Micaroni del circolo “Damasport Roncade”. Il campionato è stato perfettamente arbitrato dall’arbitro regionale Gabriele Cappelletto. La manifestazioni è stata realizzata grazie all’impegno dato in particolar modo dal presidente del “Damasport Roncade” Renato Cervellin con il delegato provinciale FID Loris Scaggiante.