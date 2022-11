Un successo il Campionato provinciale di dama internazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolto domenica 20 novembre il campionato provinciale nella specialità della dama Internazionale (la dama dalle 100 caselle). Il campionato è stato organizzato dal prof. Lucio Marcon, presidente del circolo damistico A.S.D. “Energya” di Maser, e dal delegato provinciale della F.I.D. (Federazione Italiana Dama) Loris Scaggiante, presso l’ auditorium di San Zenone degli Ezzelini (TV). Tre erano i gruppi, nel 1° gruppo assoluto (solo tesserati FID) la vittoria va a Mattia Scaggiante (fratello del G.M. Alessio) del circolo "Damasport Roncade", 2° classificato Elia Bonato e 3° Erol Limanovski del circolo A.S.D. “Energya” di Maser. 2° gruppo (non tesserati) vince Andrei Visa Albert, 2° Massimo Bonato, 3^ Arianna Frigo. 3° gruppo (non tesserati) vince Tommaso Botter, 2° Fejzo Daliposki, 3° Nicola Tasca. Molti di questi ragazzi hanno appreso questa disciplina sportiva associata al CONI grazie al progetto “DAMA A SCUOLA” negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola primaria, dove la FID, opera già in molti istituti scolastici nazionali che hanno recepito, approvato e inserito nel loro piano dell’offerta formativa il progetto della Dama.