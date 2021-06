Circolo ospedalieri Treviso: cinque medaglie ai campionati italiani di canottaggio

Grandi emozioni e soddisfazioni ai Master dei Campionati Italiani di canottaggio del 26 e 27 giugno. Il lago di Comabbio si è colorato di oro, argento e bronzo per gli atleti del Circolo Ospedalieri Cral Ulss 2.

I numeri del torneo: 2 giorni, 844 iscritti di 93 sodalizi da tutta Italia, 84 regate. Per il Circolo Ospedalieri di Treviso: 10 atleti, 11 gare e 5 meritatissime medaglie. Andrea Sirinati, Fabio Spagnolo, Piergiorgio Pietrobon e Giorgio Basso hanno conquistato con determinazione il titolo di Campioni Italiani Master E (quattro di coppia 4x). Sorrisi e lacrime di gioia per Barbara Scalcinati e Katia Pilla Campionesse Italiane Master D (due di coppia 2x) mentre il mitico Ezio Salvadori è vicecampione d’Italia nel singolo master B. Piergiorgio Pietrobon e Andrea Sirinati (2x master D) medaglia di bronzo così come Fabio Spagnolo e Giorgio Basso (2x master E).

Ottimo risultato anche per il doppio (2x master B) di Lisa De Vido ed Elena Gagno che ha concluso le qualificazioni con un secondo posto guadagnandosi la finale, dove si è classificato quarto.Anche il quattro di coppia di Barbara Scalcinati, Elena Gagno , Katia Pilla e Lisa De Vido è arrivato quarto lottando in una finale molto combattuta. Sì è difeso bene anche Gustavo Salinas che in singolo master C è arrivato sesto nelle qualificazioni. Gare disputate con il sorriso, la grinta e il cuore, e più di tutto con grande passione per questo sport, che insegna la vita.