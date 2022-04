Canottieri Sile in festa per i risultati agli ultimi Campionati italiani

Nel fine settimana del 2 e 3 aprile la Canottieri ha ottenuto grandi soddisfazioni partecipando al Campionato Italiano di fondo di canoa 5000m e al primo meeting nazionale di canottaggio. All’idroscalo di Segrate la squadra di canoa ha visto laurearsi vicecampione italiano l’equipaggio di Talice Paolo e Ballarin Valerio nel K2 Master. Il K2 senior dei fratelli Polesello Niccolò e Alvise è arrivato sesto come il K4 ragazzi composto da Gardenal Matteo, Panciera Edoardo, Groppo Victor Tomas e Chenet Damiano, allenati da Michele Chiappini e Niccolò Polesello. Negli stessi giorni al lago di Piediluco Vittoria Savorelli e Jacopo Cipolotti, seguiti dagli allenatori Primo e Sara Baran, hanno lottato contro vento, pioggia, neve e grandine. I due ragazzi hanno disputato il primo meeting nazionale della stagione, per il quale si erano qualificati alla scorsa gara di San Giorgio. Jacopo Cipolotti si è classificato ottavo nella finale B del singolo Junior e Vittoria Savorelli si è posizionata quinta nelle qualificazioni del singolo Senior. I due atleti hanno anche gareggiato in barche multiple miste con altre società ottenendo buoni risultati. Cipolotti ha conquistato la terza posizione della finale B del doppio Junior assieme a Benvenuto Evan della Canottieri Pullino. Savorelli, assieme a Bovio Ilaria della Canottieri Barion, è arrivata sesta nella qualificazione dei doppi Senior. Davvero un ottimo weekend per la Canottieri Sile che apre la stagione con grandi soddisfazioni, pronta a dare il massimo e migliorare ancora in vista delle prossime gare.