Canottieri Sile stravince ai campionati regionali di kayak a Spresiano

Grandi soddisfazioni per la Canottieri Sile dopo la vittoria del titolo italiano conquistato nel mese scorso dal K4 junior a Sabaudia. Questa volta sono i Campionati Regionali 1000 metri disputati a Spresiano l’occasione per salire sul podio dagli atleti allenati da Michele Chiappini e Massimo Nensi. Tutto per la Canottieri Sile il podio del K2 junior con Victor Groppo e Damiano Chenet primi, Edoardo Panciera_Pietro Zorzi secondi e Nicola Camata_Matteo Gardenal terzi. Tra i senior vittoria nel K1 di Pietro Nascimben che assieme a Massimo Nensi conquista l’oro anche nel K2. Brillante vittoria del K4 misto composto da Maeva Pisu, Yara Syaf, Victor Groppo e Damiano Chenet. Oltre agli ori assieme a Claudio Pisu, Andrea Vio e Artiom Mirolo sono arrivati altri tre argenti e due medaglie di bronzo. Ma anche i cadetti Niccola Cester, Riccardo Agostinetto e Giorgio Chiappini nella gara regionale hanno vinto l’oro e con Francesco Biclungo e Leonardo Camata confermano la bontà del serbatoio giovanile della società. Per finire le vittorie e i piazzamenti del settore master con Andrea Da Ros, Massimo Rossetto, Paolo Talice, Giovanni Finotto, Mauro Malagugini e Daniele Granzotto affermano l’alto livello raggiunto nel kayak dalla Canottieri Sile in tutte le categorie. Complimenti e in bocca al lupo per gli atleti trevigiani che tra due settimane andranno a Firenze per disputare il campionato italiano di maratona.