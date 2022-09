Canottieri Sile, successi in tutta Europa: «Fine settimana incredibile»

Il primo weekend di settembre ha portato grandi soddisfazioni alla Canottieri Sile tra gli europei di Sup, il galeone universitario, la regata storica e la gara regionale di San Giorgio di Nogaro.

Laura Dal Pont ha portato il nome della società più antica di Treviso nel panorama europeo del SUP all’Eurosup 2022 disputatosi in Danimarca a Hvide Sande. L’atleta trevigiana, che al momento studia e si allena in Portogallo, ha conquistato la nona posizione della “Long Race”, che prevedeva una gara su 15 chilometri. Ha vinto poi la finale B (ovvero ha guadagnato il nono posto) nella “Technical Race”, gara in cui la tecnica viene messa alla prova in un circuito tra varie boe e il ritorno a riva correndo con la tavola sotto il braccio per poi rilanciarsi in acqua. Da poco iscritta assieme alla famiglia di sportivi alla Canottieri Sile, Laura ha subito dimostrato il suo valore e ne ha dato la riprova in questa meravigliosa competizione assieme al fratello Giorgio, eliminato in semifinale nella “Sprint Race” dopo un’ottima gara. Nella stessa domenica in cui in Danimarca i giovani Dal Pont hanno portato in alto il nome dell’Italia e della società più antica di Treviso, a Venezia si è svolta la regata storica nella quale la Canottieri Sile ha partecipato con un bel drappello di atleti su tre gondole e sulla “bissona bizantina” sfilando per il Canal Grande con vestiti d’epoca. Nello stesso scenario poi si è svolta la “Sfida delle Università” nella quale gli equipaggi delle università di Venezia, Warwick, Vienna e Harvard si sono sfidati a bordo dei galeoni storici. Anita Serena e Stefano Falcone hanno portato i colori della Canottieri Sile nell’equipaggio del galeone veneziano che ha poi vinto la competizione che si disputava su 750 metri, un altro successo a livello internazionale per la società remiera trevigiana.

A San Giorgio di Nogaro invece la squadra di agonisti di canottaggio ha partecipato alla regata regionale nella quale Vittoria Savorelli si è classificata terza nel singolo Senior A e quarta nel doppio Senior A con Vera Donadello del Padova Canottaggio. Federico Bergamo ha conquistato il terzo gradino del podio nel 7,20 Allievi B1 mentre Francesco Gasparin si è posizionato quarto in classifica nel 7,20 Allievi B2. Brenno Gallinaro ha raggiunto la sesta posizione nel singolo Junior come Gregorio Bazzo nel singolo Ragazzi. Un weekend a dir poco spettacolare sia per i risultati che ha regalato, sia per le emozioni che ha fatto provare non solo agli atleti impegnati in gara ma anche a tutti i soci incollati allo schermo pronti a sostenere, se pur a distanza, quei ragazzi che portavano in alto il nome e i colori della loro società.