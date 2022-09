La Canottieri Sile centra l’oro nel doppio misto a Candia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un titolo italiano ha coronato il weekend di gare della Canottieri Sile ai Campionati italiani societari di Candia il 18 e il 19 settembre. Anita Serena e Stefano Falcone sono saliti sul gradino più alto del podio nella specialità del doppio misto. Vittoria Savorelli e Monica Favaro hanno conquistato il secondo posto nel due senza femminile. Ottimi i risultati della squadra di canottaggio della società più antica di Treviso che ha visto anche Jacopo Cipolotti arrivare quinto nella semifinale del singolo over 17, Brenno Gallinaro classificarsi ottavo nella semifinale del singolo under 18 e Gregorio Bazzo terminare in quinta posizione la qualificazione del singolo under 18. Un fine settimana densa di emozioni che ha reso orgogliosa la Canottieri Sile e gli allenatori Primo e Sara Baran, che con impegno e dedizione continuano a preparare gli atleti ottenendo, come sempre, grandi successi.