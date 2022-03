La Canottieri Sile qualifica due barche per i meeting nazionali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Grandi soddisfazioni per la Canottieri Sile che nella gara regionale selettiva di San Giorgio di Nogaro avvenuta domenica 6 marzo 2022, ha qualificato due singoli per il meeting nazionale di aprile. Vittoria Savorelli ha qualificato il singolo under 23 femminile e Jacopo Cipolotti il singolo junior maschile, entrambi dominando le finali delle proprie categorie. I due ragazzi porteranno ancora una volta i colori della Canottieri Sile in competizioni di livello nazionale che, in questo, caso avranno luogo a Piediluco il 2 e 3 aprile. Altri importanti risultati sono stati il primo posto di Nadiya Malyk tra i master e il secondo posto di Vittoria Savorelli nel quattro di coppia senior misto con la Canottieri Diadora. Il doppio di Jacopo Cipolotti e Brenno Gallinaro ha conquistato un quarto posto nel doppio categoria junior seguito dal doppio di Andrea Fanchin e Giovanni Grippobelfi che ha tagliato il traguardo in settima posizione. Brenno Gallinaro si è posizionato poi quinto nella finale B della categoria junior e Gregorio Bazzo si è guadagnato l’accesso in finale B categoria ragazzi. Le nuove leve della Sile, Vittorio Dedemo e Giulio Pulone, hanno conquistato rispettivamente il terzo e il quarto posto nella categoria cadetti. Un ringraziamento particolare va agli allenatori Sara e Primo Baran che seguono la squadra con passione e dedizione.