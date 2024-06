Canottieri Sile alla ribalta: Damiano Chenet convocato dalla Nazionale kayak

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La notizia di rilievo arriva dal settore kayak allenato da Michele Chiappini e Massimo Nensi: per la prima volta un canoista della società trevigiana è stato convocato per un raduno della Nazionale. Si tratta di Damiano Chenet, atleta della categoria junior che arrivando quinto nella regata nazionale di Castel Gandolfo vestirà la maglia azzurra ai campionati europei in programma a fine mese a Belgrado. Nel lago di Albano l’intera squadra kayak si è distinta conquistando due ori nei 1000 metri nella specialità del K2 con gli junior Pietro Zorzi, Victor Groppo e i senior Massimo Nensi, Pietro Nascimben giunti anche secondi nei 200 metri.

La dimostrazione di forza della squadra è arrivata nella gara dei 500 metri con il terzo posto del K4 junior composto da Pietro Zorzi_Victor Groppo_Manuele Calenda_Nicola Camata. Nel frattempo il settore canottaggio allenato da Primo e Sara Baran ha partecipato con successo ai campionati regionali. Nella regata di Padova numerose sono state le medaglie conquistate dalla squadra composta da quindici atleti. Vincono il titolo di campione regionale Anita Serena nel singolo pesi leggeri, Vittoria Savorelli nel singolo senior e Francesca Pavanello, Vittoria Cendron nel doppio under 19, conquistano la medaglia d’argento Vittoria Cendron nel singolo under 19, Francesca Pavanello nel singolo under 17 Caroline De Long nel singolo master A e si piazza terzo Brenno Gallinaro nel singolo senior. Ottime le prestazioni ottenute anche dai giovanissimi allenati da Vittoria Savorelli con l’argento di Pietro Carmignola nel singolo cadetti e Ciro Quaglianelli che giunge terzo nel singolo allievi. Infine gli atleti master Fabiola Manente e Luciano Mestriner sono saliti sul podio anche nella terza tappa del Trofeo Filippi di Beach Sprint tenutosi a Lignano Sabbiadoro arrivando secondi nel doppio misto e nel singolo maschile. La stagione agonistica continuerà nelle prossime settimane con i portacolori della Canottieri Sile impegnati nei campionati italiani delle varie specialità.