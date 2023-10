Benetton Rugby, vittoria in rimonta all'ultimo minuto: a Cardiff finisce 22-23

Lo United Rugby Championship 2023/2024 dei Leoni si apre con un'emozionata vittoria fuori casa conquistata in rimonta e grazie un calcio di punzione di Jacob Umaga battuto all'ultimo minuto di gioco. 22-23 il risultato finale al Cardiff Arms Park per i Leoni biancoverdi che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi.

La cronaca del match

Inizia la partita e le prime battute di gioco vedono le due squadre usare spesso il piede per guadagnare territorio. Poi Cardiff viene colta in fuorigioco e il Benetton decide di andare ai pali e Jacob Umaga con una lunga gittata centra i pali. I Leoni peccano di indisciplina e i gallesi avanzano di diversi metri e vanno in touche nei cinque metri. La difesa dei biancoverdi non è perfetta e Cardiff con un drive di potenza va in meta tramite Belcher. De Beer converte dalla piazzola e i padroni di casa vanno avanti. I biancoverdi non reagiscono, anzi, subiscono l’impeto dei gallesi che fanno male con la maul. Da un multifase vicino alla linea di meta Carré esegue la seconda marcatura pesante. De Beer trasforma e Cardiff avanti 14-3. Gli uomini di Bortolami non trovano il bandolo della matassa e patiscono la verve dei gallesi. Palla persa in zona rossa, Cardiff conquista l’ovale e dopo due offload è Bevan a schiacciare l’ovale in meta. De Beer non trasforma. Finalmente arriva la riscossa trevigiana grazie a una maul debordante, guidata da Gianmarco Lucchesi e schiacciata in meta dal tallonatore al rientro dal lungo infortunio. Umaga è abile dalla piazzola. Nel finale di primo tempo punizione favorevole per Cardiff ma De Beer non allunga il divario e 19-10 per i gallesi al termine del primo tempo.

Si rientra in campo e Bortolami cambia tre elementi: fuori Lucchesi, Zilocchi e Smith per Bernasconi, Ferrari e Albornoz. La partita di Bernasconi dura appena due minuti per un colpo alla testa e ritorna in campo Lucchesi. Nuovo fallo di Cardiff e Leoni che vanno per i pali. Jacob Umaga è ancora preciso e regala altri tre punti ai suoi. Altro cambio e Iachizzi per Koegelenberg. I Leoni sono più sciolti e per poco non vanno in meta con Riera, a cui sfugge l’ovale nel momento di far meta. Entrano anche Zani e Zanon per Spagnolo e Riera. Proprio Zanon recupera un tenuto in bella zona, ma dalla punizione conseguente Umaga centra il palo. Ribaltamento di fronte e stavolta De Beer non sbaglia il piazzato con i gallesi che vanno ancora oltre il break (22-13). E’ arrivato il tempo di Halafihi per Stowers. Le squadre usano spesso il piede e ne approfitta il Benetton con una giocata sontuosa di Tomas Albornoz, abile ad afferrare l’ovale in volo e a scappare via alla difesa di casa per marcare. Umaga trasforma e Leoni a solo due lunghezze di svantaggio. Ultimi dieci minuti con Duvenage per Uren. Negli ultimi attimi di gioco ogni errore è cruciale e si gioca sul filo del rasoio. Poi Parker compie un placcaggio scellerato nei confronti di Ferrari, colpendolo pienamente sulla testa. Murphy espelle il pilone di Cardiff. Dalla punizione Jacob Umaga è freddo e realizza la punizione decisiva per la vittoria dei Leoni per 22-23 e i primi 4 punti del campionato per i biancoverdi.