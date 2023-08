Fino al 30 agosto Casale sul Sile ospita un torneo di tennis di quarta categoria

Fino al 30/8 alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile, sono 97 i giocatori coordinati da Agnese Furlanetto e Nadia Schiavon. Le gare di Lunedì 28 riguardano i quarti di finale. Si gioca con qualsiasi situazione meteo grazie alle strutture fisse. Alle 15.00 Theodoli-Jovinelli; 16.30 Perini-Zan; 18.30 Pedron-Boljesic; alle 20.00 Barbon-Bortoletto. Fino al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Saranno 99 i giocatori in tenzone coordinati da Federico Innocente e Mauro Cenedese. Orari di gioco 9-18 con 15 partite programmate. Fino al 03/9 all’Ostani di Montebelluna torneo giovanile dai 12 ai 16 anni, con una dozzina di partecipanti. Fino al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Finora sono 76 gli iscritti, ma mancano ancora tutti i terza e seconda categoria che avranno tempo fino alle ore 12 del 29/8 per potersi immatricolare. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Dal 2/9 al 17/9 alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Ad Altivole da 2/9 al 17/9 Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Al Park di Villorba dal 8 al 19 Settembre Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Settembre.