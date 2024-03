Alla Barchessa di Casale Sul Sile il Rodeo di 3^ è dei veneziani Fortuna e Michieletto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Alla Barchessa di Casale Sul Sile il rodeo di 3^ categoria maschile condotto da Roberta Antonello con 32 players fino al grado 3.4 è di Andrea Fortuna. Finale tutta veneziana quella andata in scena nel pomeriggio di Domenica 3 Marzo che ha portato alla vittoria in due set dell’esperto giocatore dello Sporting Andrea Fortuna. All’under 18 del Green Garden Edoardo Michieletto è rimasto il lavoro “sporco”, quello di demolire ben 4 avversari tra i quali anche il tecnico di casa, Saccà al classico long tie-break 10-8. Finale meritata anche per Fortuna che con 3 incontri un po’ più facili ha guadagnato l’ultima fatica, conclusa poi a senso unico per 4/0 4/1. Bronzi per Lorenzo Gobbo del Volpago e per il veterano sempre montelliano Sandro Silvestrin. Il evidenza il giovane Lorenzo Genna che ha estromesso dalla competizione la testa di serie Stefano Chiodi andando a cozzare per la seconda volta col suo compagno di club Gobbo. Ritrova la continuità di gioco il 4.3 Antonio Mazzon dello Junior conquistando anche un gradino nel main draw.

PROSSIMI TORNEI: Ad Altivole fino al 17 Marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1 con 123 players. Alla Barchessa Rodeo femminile il 9 e 10 Marzo per giocatrici di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Dal 9 al 19 Marzo Torneo di 3^ maschile da Panatta con montepremi di 800€. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Il 9 Marzo Tpra a Trevignano con il doppio misto. Iscrizioni Roberta 392-5212356. Tpra 14 e 15 a Volpago con l’Epic Race Expert level maschile. Info ed iscrizioni Matteo 348-8418691. Dal 15 al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 13 Marzo. Dal 15 al 17 Marzo Rodeo di 4^ categoria allo Sporting Life Center di Vacil draw maschile e femminile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Marzo. Il 16 e 17 Marzo Memorial Sebastian Suarez presso lo Junior di Santa Lucia di Piave. E’ un torneo Rodeo giovanile limitato fino ai 4.3 per maschile under 12 e 14 e femminile under 14. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Marzo.