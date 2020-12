Imoco Volley sfida Casalmaggiore: Pantere imbattute da un anno

Risale al 12 dicembre 2019 l'ultima sconfitta dell'Imoco Volley di ritorno dal Mondiale vinto in Cina, nella trasferta affrontata in formazione rimaneggiata a Perugia e perse 3-2. Da lì in poi una straordinaria striscia vincente per le Pantere durata un intero anno solare: 34 partite tutte vinte tra campionato, coppa italia, supercoppa e champions league, con solo cinque set persi.

Un cammino impressionante che le Pantere vogliono continuare già dalla trasferta di domani, mercoledì 16 dicembre, al PalaRadi di Cremona per la prima giornata di ritorno della A1 con la E'Più Casalmaggiore. Fischio d'inizio alle ore 18. All'andata il match finì 3-1 per Conegliano nel debutto stagionale al Palaverde. Squadra al completo per coach Santarelli che potrà contare su tutte le sue effettive. In classifica Conegliano prima a punteggio pieno dopo il girone d'andata con 36 punti (12 vittorie, tutte da 3 punti), Casalmaggiore ha 12 punti con 4 vittorie e 7 sconfitte. Nell'ultimo turno di campionato l'Imoco il 24 novembre ha regolato Chieri 3-1 al Palaverde, invece l'E'Più ha vinto l'ultimo match dell'andata 3-0 con Cuneo. Laura Melandri ha giocato con l'Imoco e vinto uno scudetto due anni fa, coach Santarelli è stato vice allenatore per due stagioni sulla panchina di Casalmaggiore. 22 i precedenti con 17 vittorie di Conegliano. Gli arbitri del match saranno Vagni e Saltalippi. Diretta streaming in abbonamento su Lvf Tv, diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 mhz). Sulla pagina Facebook di Imoco Volley le interviste post match.

Coach Santarelli commenta il match con queste parole: «Dopo le tre vittorie in Champions League la squadra dovrà rimodulare sul campionato per mantenere l'imbattibilità. Non sarà facile dopo il grande dispendio di energie fisiche e mentali farsi trovare subito pronti, ma confido nella mia squadra che già in questi giorni ha ripreso ad allenarsi con il consueto impegno. In più finalmente per la prima volta nella stagione corrente avrò tutte le quattordici giocatrici disponibili, anche Raffa Folie è pronta, quindi stiamo lavorando a pieno regime e per le prossime partite avrò solo l'imbarazzo della scelta. Casalmaggiore? Hanno avuto qualche problema, ma sembra sia in via di risoluzione, con noi all'andata fecero bene e hanno un organico che può essere pericoloso, specie in una gara come questa dove contro la capolista hanno poco da perdere. So che hanno fatto qualche amichevole per prepararsi al ritorno in campo, quindi mi aspetto unì' avversaria battagliera». La partita di domenica 20 dicembre a Scandicci è stata posticipata a data da destinarsi per problemi-Covid della squadra toscana.