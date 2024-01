Castelfranco femminile è la quarta squadra trevigiana che raggiunge le finals di Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Team femminile del Castelfranco centra la qualificazione per le finals di Coppa Veneto in programma Domenica 18 Febbraio a Verona presso il Ct Scaligero. In casa hanno sconfitto la squadra bellunese per 2-0. Niente da fare per la compagine maschile sempre del Castelfranco che a Monselice ha rimediato un solo punto contro i 2 dei padovani, dando loro il pass. Saranno 4 i team trevigiani che si giocheranno i titoli regionali a Verona. Ben 3 le squadre della Barchessa di Casale sul Sile ai quali si aggiunge il team rosa del Castelfranco. Le Castellane già conoscono le loro avversarie che saranno le veneziane del Santa Maria di Sala.

TORNEI IN CORSO Torneo regular stagionale a Vedelago a cura dell’Alpe Adria con 109 partecipanti. E’ un terza categoria maschile e femminile e dovrebbe concludersi il 4 Febbraio. Giunto ora alla 10^ giornata di gare.

PROSSIMI TORNEI: Rodeo Fitp Tch il 3 e 4 Febbraio a Volpago del Montello per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Febbraio. Fitp Rodeo di Carnevale dal 9/2 al 11/2 per giocatori di 4^ categoria presso lo Sporting Life Center. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Febbraio. Tpra il 10/2 a Trevignano Doppio maschile iscrizioni Roberta 392-5212356.