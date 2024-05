Keyline Golf Challenge apre la stagione del Club Cansiglio

Sodalizio all’insegna del benessere psicofisico e il mantenimento dei luoghi più belli del territorio tra Keyline e il Golf club Cansiglio. L’azienda di Conegliano, leader nella produzione di chiavi e macchine duplicatrici, sarà infatti partner della prima gara della stagione in programma domenica 26 maggio nell’impianto sportivo che si trova al Pian di Cansiglio.

La “Keyline Golf Challenge” si terrà lungo le 18 buche del Golf club che si snodano su circa 80 ettari per una lunghezza di 6.077 metri ad un’altitudine di 1.027 metri. Si tratterà di una Lousiana a squadre, una formula divertente da giocare in team, ideata negli anni Cinquanta proprio nello stato americano. «E’ per noi importante supportare il benessere psicofisico, non solo internamente all’azienda ma anche attraverso iniziative nel territorio dove operiamo - spiega Giacomo Alpago, CEO di Keyline. «In particolare, è importante supportare realtà come il Golf Club Cansiglio, fondamentali per il mantenimento e la preservazione di uno dei luoghi più magici della nostra zona».

Il vicepresidente del Golf Cansiglio, Gianluigi Dei Tos, esprime soddisfazione per il sodalizio e spiega: «La prima gara dell’anno è per noi un evento speciale e momento unico di ritrovo. Ringrazio Keyline e la famiglia Bianchi per il sostegno e supporto alle nostre iniziative». L’iniziativa si inserisce nell’impegno di Keyline a supporto dello sport, dal tennis (TVCO tennis club di via Olivera) alle moto (club Albatros di Sacile).